La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en la zona de es Carnatge, en Palma

La Guardia Civil ha iniciado una investigación después de que este domingo por la tarde apareciera un cadáver en la zona litoral de es Carnatge, en Palma. El hallazgo, que ha generado expectación entre los usuarios de esta área costera, ha puesto en marcha un amplio despliegue de medios policiales y de emergencias.

El aviso se produjo alrededor de las 15.30 horas, cuando varios bañistas detectaron lo que parecía ser un cuerpo flotando a escasa distancia de la costa. Tras confirmar sus sospechas, dieron parte de inmediato al servicio de emergencias. En cuestión de minutos, un equipo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil se trasladó al lugar. Para entonces, la marea había empujado el cuerpo hacia una zona rocosa, lo que facilitó su extracción por parte de los agentes.

Una vez fuera del agua, los guardias civiles cubrieron el cadáver y acordonaron la zona con el fin de evitar la presencia de curiosos y preservar las posibles evidencias. Poco después se solicitó la intervención de los servicios funerarios, encargados de proceder al levantamiento del cuerpo , con la debida autorización judicial, y su posterior traslado al Instituto de Medicina Legal donde se realizará la autopsia en las próximas horas.

Los primeros indicios apuntan a que se trata del cuerpo de un hombre, aunque el avanzado estado de descomposición impide por el momento determinar su edad aproximada o cualquier rasgo identificativo claro. Será la autopsia la que aporte datos más precisos sobre su identidad, el tiempo que llevaba en el agua y las causas exactas de la muerte.

La Policía Judicial de la Guardia Civil ha asumido la investigación. Aunque no se descarta ninguna línea, una de las hipótesis que cobra mayor fuerza entre los investigadores es que el cadáver pudiera pertenecer a un inmigrante que habría perdido la vida durante la travesía en patera hacia las Islas Baleares. En los últimos meses, las autoridades han registrado un notable incremento en la llegada de embarcaciones precarias y en los rescates vinculados a rutas migratorias irregulares en el Mediterráneo occidental.

A la espera de los resultados forenses y de posibles datos que permitan su identificación, la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para reconstruir los hechos y determinar si el cuerpo está relacionado con algún naufragio reciente o con embarcaciones que podrían haber desaparecido sin registro previo.