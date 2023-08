A ahuyentar a los fantasmas. Con este objetivo afronta el Mallorca el partido de esta tarde en Los Cármenes ante el Granada, colista de la categoría junto al Almería aunque, como dijo ayer Aguirre en la rueda de prensa previa, «debería llevar más puntos». El equipo busca la primera victoria de la temporada en su primer encuentro sin Raíllo. El eslovaco Martin Valjent se presenta como su sustituto en el centro de la defensa mientras que la duda, una semana más, es saber si Darder partirá o no entre los titulares.

El Mallorca 2022-23 también arrancó la temporada con un punto en dos jornadas, pero en la tercera fecha dio un golpe sobre la mesa sumando de a tres en Vallecas y eso es lo que busca ahora el equipo, aumentar su credibilidad a costa de un rival que le causa pesadillas, ya que el último choque ante los nazarís finalizó 2-6 en Son Moix y dejó tiritando a todos el mallorquinismo.

El Granada, que ha perdido a Samu, traspasado al Atlético, cuenta con las bajas de Vallejo, Gonzalo Villar y Puertas, pero su arsenal ofensivo no es nada despreciable, con el albanés Uzuni, autor de 23 goles en Segunda, y sobre todo el joven extremo Bryan Zaragoza, una culebra de 22 años que desde una estatura de apenas 1.64 metros es capaz de romper a cualquier defensa con su habilidad y velocidad. Será el objeto de mayor preocupación para el Mallorca, aunque no el único porque por ahí, además de Uzuni, transitan también Melendo y el veterano Callejón. Es cierto que los andaluces son colistas, entre otras cosas por sus errores defensivos, pero no es ni mucho menos un enemigo sencillo.

Por segundo desplazamiento consecutivo toca árbitro debutante. En Las Palmas fue García Verdura, que no lo hizo mal pese a las intromisiones de Del Cerro Grande desde el VAR. En Granada será el turno del extremeño Hernández Maeso, que no tiene mala pinta. Mucho peor es la de Pizarro Gómez, que estará al cargo del VAR.

Alineaciones probables:

Granada: André Ferreira, Ricard Sánchez, Rubio, Ignaci Miquel, Carlos Neva, Sergio Ruiz, Gumbau, Callejón, Melendo, Bryan Zaragoza y Uzuni.

Mallorca: Rajkovic, Maffeo, Gio, Valjent, Copete, Jaume Costa, Omar Mascarell, Dani Rodríguez, Sergi Darder, Amath y Muriqi.

Árbitros: Hernández Maeso (campo) y Pizarro Gómez (VAR).

Campo: Los Cármenes (19.30 horas).