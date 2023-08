Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, ha recalcado en la rueda de prensa previa al partido de mañana en Granada que «es imprescindible que venga otro central», y ha confirmado que «ya le he pedido a Ortells que acelere las gestiones porque nos hace falta». El técnico calificó de «muy importante» la baja por tres o cuatro meses de Raíllo «porque es un jugador que hace buenos a los demás en el campo», pero dejó claro que «no podemos depender de un solo futbolista», y en este sentido pidió a los otros capitanes «que den un paso al frente».

«La semana pasada no jugamos nada bien y si somos honestos creo que merecimos perder. No se puede repetir mañana ante el Granada, hay que estar más firmes en defensa. Esa derrota debemos recuperarla cuanto antes», admitió el mexicano, que recordó en la sala de prensa su último enfrentamiento ante el Granada, un 2-6 que casi llevó al Mallorca a Segunda División: «Después de perder ese partido de una forma tan humillante me vi en Segunda, no lo voy a negar, pero al final conseguimos sumar siete puntos y nos salvamos».

Aguirre admitió que Larín «no está todavía para 90 minutos», no quiso confirmar si Darder sería titular, aunque sí dejó claro que «puede competir sin problemas durante los 90 minutos» y, por supuesto, se refirió al tema estrella de la semana, el caso Rubiales: «Está claro que su conducta fue reprobable, pero lo que más lástima me da es que se esté hablando de él y no de quien se debería estar hablando, que es de las chicas que se proclamaron campeonas del mundo, y que se lo merecen todo».

Por último, sobre su rival de mañana, el Granada, aseguró que «no merece estar con cero puntos», y destacó «sus variantes ofensivas, que le hacen muy peligroso, sobre todo en casa».