El Govern sobre la renuncia de Vidal: «Ha hecho más en vivienda en un año que sus antecesores en ocho»

El portavoz del Govern balear, Toni Costa, ha afirmado este jueves, sobre la renuncia por motivos personales de la consellera Marta Vidal, que «ha hecho más en materia de vivienda en un año que sus antecesores en el cargo en ocho», en referencia al Ejecutivo encabezado por la ex presidenta socialista Francina Armengol.

Pocas veces un político que renuncia al cargo por motivos familiares ofrece una rueda de prensa para dar explicaciones, como ha hecho la ya ex consellera de Vivienda, acompañada por Toni Costa.

El número dos del PP en el Ejecutivo balear ha reiterado que la política menorquina comunicó ya hace meses a la presidenta Marga Prohens su intención de abandonar sus responsabilidades políticas, por las dificultades personales que le provocaba poder compaginar su situación familiar con las labores de gestión de gobierno.

«Acordamos con la presidenta formalizar el relevo cuando se dieran las circunstancias oportunas y una vez que ha dejado listos toda una serie de objetivos, como el decreto de emergencia habitacional luego tramitado en el Parlament como ley, los programas construir para alquilar, el de alquiler seguro, nuevas promociones de VPO y medidas importantes en el refuerzo del transporte público, se ha considerado que era el momento adecuado para poder aprovechar así el verano para una transición tranquila», ha explicado Costa.

Será el diputado del PP José Luis Mateo el sustituto de Vidal y está previsto que tome posesión de su cargo este viernes y que, posteriormente, participe en su primer Consell de Govern.

Mateo es licenciado en Derecho y graduado superior en Ciencias Jurídicas por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid (ICADE), doctor en Derecho por la UIB, profesor y doctor en Derecho Mercantil fue director de la Escuela de Hostelería entre 2011 y 2015 y desde hace un año es diputado del PP en el Parlament.

Marta Vidal, por su parte, ha reconocido que «obviamente» le hubiera gustado dejar listas la Ley de Vivienda y la de Urbanismo antes de presentar su dimisión. «No ha sido posible. En un año no hemos podido hacer más», ha señalado.

Agraïda per la confiança i suport de la presidenta @MargaProhens i del @goib Tot el meu agraïment a l’equip i personal de la Conselleria per aquest any de feina intensa, complint els objectius del programa de govern per impulsar les polítiques d’habitatge, territori i mobilitat🩵 pic.twitter.com/FM9n3P7BTr

