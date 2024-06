El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Toni Costa, ha acusado este lunes al anterior Ejecutivo autonómico que presidía Francina Armengol de ocultar durante toda la legislatura que los 1,5 millones de mascarillas compradas por 3,7 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, investigada por la Audiencia Nacional, eran defectuosas y permitir así que se pagaran con fondos europeos. Según Costa, el Govern de Armengol lo ocultó a la Intervención de la Comunidad Autónoma, a la dirección general de Fondos Europeos, a la Guardia Civil y a la Oficina Anticorrupción.

Costa ha ratificado así lo que ha declaró el que era director de la Oficina Anticorrupción, Jaume Far, así como las manifestaciones realizadas a este medio por el actual director general de Salud, Javier Ureña.

Además, OKDIARIO ya publicó el 29 de febrero que el Govern de Armengol ocultó a la oficina antifraude del Parlament balear, la denominada oficialmente Oficina de Prevención y Lucha Contra la Corrupción de las Islas Baleares, que los 1,4 millones de mascarillas adquiridas a la empresa principal de la trama del caso Koldo eran fake y que había pagado por ellas 3,7 millones de euros. Ocultó, en definitiva, el fraude de las mascarillas.

Costa ha comparecido en la comisión parlamentaria que investiga la compra de mascarillas. «Se conocía una información, se ocultó esa información a todos los sistemas de control y sólo cuando se habían perdido las elecciones y el mismo día de la investidura de la presidenta Prohens, se hace un informe diciendo que hay que reintegrar 2,6 millones de euros. Alguien mal pensado podría concluir que si no se hubieran perdido las elecciones, podría haber sucedido otra cosa», ha señalado.

La comparecencia de Toni Costa ha vivido varios momentos de tensión durante el interrogatorio formulado por el portavoz del PSOE, Iago Negueruela. Compareciente y diputado han llegado a interrumpirse mutuamente durante este turno. «Esto no es el Consolat de la Mar», ha dicho Negueruela a Costa, que mientras contestaba a una de las preguntas del socialista le ha espetado un «se va a callar la boca».

«Cuando esté respondiendo a las preguntas, no me interrumpa. No contestaré a lo que usted quiera que conteste», había dicho también el conseller de Economía.

Para Costa, la certificación de la compra con fondos europeos en diciembre de 2020 ocultando el informe del Centro Nacional de Medios de Protección que concluía que las mascarillas compradas no respondían a los criterios acordados y que por lo tanto se pagaron a precio por encima de mercado, «no tendría que haber sucedido nunca».

El conseller de economía ha subrayado en varias ocasiones que el informe que determinabas que las mascarillas eran defectuosas se ocultó incluso en dos ocasiones a la Intervención de la CAIB en relación a compras de emergencia y en materia de fondos europeos en septiembre de 2021 y enero de 2022.

Al mismo tiempo, se ha referido a la rapidez con la que se pagaron las mascarillas. «Hubiera sido más lógico esperar al informe del Centro de Medios de Protección», ha añadido. Para el vicepresidente, la tramitación de expediente es «sospechosa» desde el primer momento.

Toni Costa ha explicado que es en febrero de este año, cuando se tiene conocimiento de las detenciones y las investigaciones sobre la supuesta trama corrupta con una ramificación en Baleares y de la existencia de la certificación de la compra con fondos europeos.

Ante el riesgo de fraude se inició la descertificación del pago con fondos europeos, por consejo de los técnicos de la Dirección General.

El vicepresidente del Govern, por otra parte, ha negado cualquier tipo de contacto con personas vinculadas a la supuesta trama corrupta para dejar caducar el expediente de reclamación. También ha negado «con toda rotundidad» que el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, interviniera en este sentido.

Este lunes, última jornada de comparecencias, también están citados el director general del Ib-Salud, Javier Ureña; Israel Pilar, presidente de la empresa Sortis, que supuestamente habría pagado 10.000 euros a Koldo García, y que podría ser un «eslabón» de la trama; así como la jefa de contratación del Ib-Salud, Laura Monserrat Calbó.

Una vez finalizadas las comparecencias, los grupos podrán presentar sus conclusiones hasta las 14.00 horas de este miércoles, momento en el que la Mesa de la Comisión, tras admitirlas, convocará la sesión, previsiblemente, para el viernes, en la que se debatirán y votarán. Las conclusiones serán de nuevo debatidas y votadas en un pleno, que no tiene fecha todavía, para su aprobación definitiva.

A primera hora el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, ha plantado por segunda vez al Parlament y no se ha presentado a su comparecencia. Ante esta circunstancia, y después de que el que fuera CEO de Globalia, Javier Hidalgo, tampoco haya acudido a su comparecencia, la Comisión ha aprobado, a petición de PP y Vox, renunciar a la presencia de ambos.