La presidenta del Govern, la popular Marga Prohens, ha prometido este martes en el pleno del Parlament que pedirá alargar la bonificación del transporte público en las Islas para 2024 «cuando haya Gobierno en España».

La líder del ejecutivo autonómico ha lamentado que «todavía no se ha recibido ni un euro de Pedro Sánchez para hacer frente a la gratuidad». En relación a esto, Prohens ha insistido, «el Govern reclamará que llegue» dicho dinero y al Gobierno central, «cuando haya, que mantenga la bonificación para 2024».

Igualmente, la presidenta ha reprochado a la diputada del Grupo Mixto Cristina Gómez, de Unidas Podemos, autora de la pregunta en la sesión de control, que «después de que su partido tumbara la investidura de Feijóo se sigue sin Gobierno en España». Posteriormente, le ha aconsejado que usen sus votos «para pedir medidas como esta, en vez de que Irene Montero, después de la ley del sí es sí, siga sentada en su silla».

Previamente, la diputada socialista Amanda Fernández ha preguntado también por la gratuidad del transporte a la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, quien ha enfatizado también que «no se ha recibido ni un euro de los 43 millones comprometidos». Asimismo, la consellera ha asegurado que «hasta que no sepamos si se sigue o no con esta ayuda por parte del Estado, no podemos tomar una decisión». También ha resaltado que «una cuestión es la gratuidad total y la otra, para colectivos o bonificaciones».

Así, ha reiterado que están «a la espera de la decisión del Gobierno central para saber con qué recursos» cuentan y ver «qué política hacer al respecto».