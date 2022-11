El Gobierno de Sánchez veta la propuesta del PP a favor de los funcionarios del Estado en Baleares

La presidenta del PP de Balears y diputada por las islas en el Congreso, Marga Prohens, denuncia que entre el veto masivo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de un millar de enmiendas de la oposición, entre ellas 250 del Partido Popular, figuran diversas de Balears. Prohens lamenta especialmente el veto de la enmienda para la mejora de la indemnización por residencia para garantizar una insularidad digna de los funcionarios del Estado en Balears.

“Sánchez no sólo ignora los problemas que supone para las islas que no se actualice la indemnización por residencia de los de los funcionarios del Estado en las islas, sino que no permite ni que se pueda votar la mejora. Es un nuevo desprecio a Balears”, ha lamentado Prohens.

Por segundo año, Prohens había presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para destinar 18 millones adicionales para la mejora de las retribuciones de los 8.000 empleados de la Administración general del Estado en Balears. Sin embargo, pese a que el pasado marzo el Congreso aprobó una iniciativa del PP de Balears en la que reclamaba la mejora del plus al Gobierno, la enmienda ni tan solo se podrá debatir a causa del veto del Gobierno, bajo el único argumento de que supondría un aumento del gasto.

“Balears es de las comunidades que más ha visto incrementado el coste de la vida en los últimos años, especialmente a causa del precio de la vivienda y este coste de la vida y la falta de actualización de la indemnización por residencia está provocando que las plantillas estén a un 60%, y que por ejemplo, queden sin cubrir plazas de Policía Nacional o de Guardia Civil”, explica Prohens.

La falta de una insularidad digna también repercute en el resto de servicios que dependen del Estado como Justicia, Hacienda, Aduanas, Prisiones, Extranjería, Costas, Meteorología o Seguridad Social y Tesorería. “Desde el Partido Popular seguiremos batallando por una insularidad digna”, ha asegurado la líder popular.

Además de la enmienda por una insularidad, referente a Balears, el Gobierno también vetado las enmiendas para un plan de reconversión turística en las cuatro islas por 120 millones o el pago de los 80 millones del convenio de carreteras adelantados por Balears.

Siguen vivas, al menos por ahora, las enmiendas para eliminar la fecha de caducidad al Régimen Fiscal, las diferentes enmiendas para los nuevos convenios de carreteras de las diferentes islas, así como diferentes inversiones en los municipios de las islas.

“Esperamos poder defenderlas y aprobarlas para dar cumplimiento al REB, poniendo a Balears en la media de inversión y que el Régimen Fiscal venga para quedarse”, ha expresado Prohens.

Entre el resto de las 250 enmiendas del Partido Popular también se han vetado las que componían el plan fiscal alternativo del partido para dar oxígeno a las familias en estos momentos de crisis, como la de rebajar el IRPF, mediante su deflactación, a las clases medias y más vulnerables, o el IVA de los productos básicos de la cesta de la compra.