El Gobierno de Sánchez tarda cuatro años en adjudicar el remate de las obras del Baluard del Príncep de Palma

El Gobierno de Pedro Sánchez ha tardado cuatro años en adjudicar el remate de las obras del Baluard del Príncep de Palma, que esta semana ha sido concedida a la única empresa que optaba a su ejecución en el concurso convocado el pasado mes de diciembre: Rigel Over S.L.

Esta compañía se encargará de ejecutar la recta final de estos trabajos de recuperación patrimonial, que ya están completados en un 92 % de su extensión.

Pese al escaso importe económico que resta para su conclusión (1,6 millones), y de la importancia estratégica que tiene este enclave para la imagen turística de la ciudad, al estar ubicado en plena fachada marítima y dentro del casco antiguo, el ministro socialista de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, ha mantenido en la estacada la ejecución del proyecto hasta el día de hoy. Esta tardanza ha provocado la degradación de lo rehabilitado y hasta la okupación de un inmueble dentro de este espacio de manera temporal.

Los trabajos tienen un periodo de ejecución de doce meses, por lo que, en función de cuándo arranquen, podrían concluir antes de final de la legislatura en mayo de 2027, aunque todo apunta a los meses de otoño del próximo año.

Las tareas pendientes para la finalización de la penúltima fase (fase D) incluyen la urbanización del foso y la conexión del sistema de saneamiento. También la construcción del puente y de la escalera que enlaza la plaza de la Porta des Camp con el foso. Además, se debe completar el cerramiento de piedra de marés entre el foso y la avenida Gabriel Alomar, además de los elementos de urbanización de la plaza.

En cuanto a la última parte (fase F), contempla la finalización del revestimiento y del sistema de recogida de aguas e iluminación. También incluye la ejecución del cielo raso del porche de acceso y de los pasamanos de las rampas exteriores, la instalación de puertas correderas para el cerramiento del edificio, los acabados interiores y el mobiliario fijo de la recepción.

Por último, restaría la plantación de nuevo arbolado y la ampliación del sistema de riego en el espacio público situado frente al edificio. Esta actuación se enmarca en el Programa de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico, destinado a la ejecución de obras relevantes de restauración y rehabilitación del patrimonio arquitectónico nacional.

La ejecución de las obras del Baluard del Príncep tenía que haber concluido el 18 de marzo de 2023. Sin embargo, en abril de 2023, la empresa adjudicataria de estos trabajos (Bauen S.A.) presentó ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Madrid la declaración de concurso voluntario de acreedores.