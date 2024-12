Getafe-Mallorca: a por los 30 puntos para despedir el año

A por los 30 puntos para despedir el año. El Mallorca va a por la mejor puntuación de su historia en un parón navideño, pero para conseguirla debe superar a un Getafe herido que no se puede permitir demasiadas concesiones, y que le esperará con el cuchillo entre los dientes. El choque será a las dos de la tarde en el Coliseo del sur de Madrid, Arrasate no podrá contar con el lesionado Samú Costa y los sancionados Morlanes y Muriqi y las estadísticas insisten en que éste no es un partido de empate: los nueve últimos han acabado en victoria doméstica en siete ocasiones y en forastera las otras dos aunque, eso sí, el antecedente más reciente fue el 1-2 de la pasada temporada, en el último partido de Aguirre en el banquillo mallorquinista.

«Acabar el año con 30 puntos sería un sueño», dijo ayer Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca, en la rueda de prensa previa al partido que disputará su equipo ante el Getafe, y para el que quitó hierro a las ausencias: «Somos un bloque, el otro día demostramos que estamos por encima de las individualidades», subrayó el técnico vasco, que admitió que «la última victoria ante el Girona nos ha dado fuerza».

Por su parte José Bordalás, entrenador del Getafe, calificó como «muy difícil» el partido en el Coliseo y no dudó en alabar al Mallorca, de quien dijo que «es un grandísimo equipo, con un estilo muy definido, muy sólido y compacto y con un magnífico entrenador. Va a ser un rival complicado, pero hemos preparado el partido con mucha atención y estamos preparados para afrontar el último choque del año ante nuestra afición, a la que le pedimos un último esfuerzo para que, como lo hace siempre, nos ayude a dar un poco más de nosotros mismos».

«Tienen muy buenos jugadores, con gran calidad y experiencia. No tienen a Muriqi, pero sí a Larin. Tienen alternativas suficientes en ataque y es un equipo que ha ido creciendo temporada a temporada. No está donde está en la clasificación porque sí, sino por méritos propios y con una plantilla amplia y de calidad», agregó el técnico alicantino.

Lo que no ha caído bien ha sido la designación arbitral. Munuera Montero y Gil Manzano serán los jueces del partido que cerrará el año. El jiennense dirigió la final de Copa ante el Athletic en Sevilla, mientras que el extremeño, que estará a cargo del VAR en esta ocasión, viene de pitar un «penaltito» contra los de Jagoba Arrasate en el partido ante el Barcelona en Son Moix.

Será la primera vez esta temporada en la que el Mallorca se encuentre a Gil Manzano en la sala VOR. En cuanto a Munuera Montero, ya le pitó en el partido ante el Valladolid en Zorrilla, en aquella ocasión auxiliado por Del Cerro Grande, y no fue mal la cosa porque los bermellones se impusieron por 1-2. Por supuesto aquel encuentro no tendrá nada que ver con el de este mediodía porque el Getafe presenta características radicalmente opuestas.

Alineaciones probables:

Getafe: Soria, Iglesias, Djené, Alderete, Diego Rico, Milla, Arambarri, Uche, Coba, Carles Pérez y Álvaro.

Mallorca: Greif, Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica, Omar Mascarell, Sergi Darder, Antonio Sánchez, Dani Rodríguez, Robert Navarro y Larin.

Árbitros: Munuera Montero (campo) y Gil Manzano (VAR).

Estadio: Coliseo, 14.00 horas.