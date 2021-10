Luis García Plaza ha confirmado hoy la noticia adelantada ayer en exclusiva por OKDIARIO: tras el ascenso renovó automáticamente por una temporada más, por lo que seguirá ligado al club hasta junio de 2023. Por otro lado, en un acto institucional con la firma OK Mobility, el entrenador ha dicho que «sigue» el proceso de recuperación de Raíllo y de Kubo. Por su parte el director de negocio Alfonso Díaz ha admitido que hay muchos asientos en mal estado, así como que los tornos de acceso al estadio no funcionan como es debido, y ha asegurado que «están trabajando» en solucionar ambos problemas.

LGP no le ha puesto fecha al regreso a los terrenos de juego de Raíllo y Kubo, aunque no parece que vaya a ser a corto plazo. El central cordobés no juega desde la primera jornada ante el Betis, mientras el extremo japonés cayó lesionado en la sexta, en el Santiago Bernabéu. En cambio, sí que confirmó la inminente vuelta del serbio Sedlar, que podría estar disponible la próxima semana ante el Valencia «o a más tardar en la siguiente jornada ante el Sevilla».

En cuanto a los internacionales, el técnico ha dicho que Baba llegaría mañana a la isla, mientras que el que más tarde se incorporará será el estadounidense Matthew Hoppe, que juega esta madrugada ante Costa Rica. Hoppe ya no viajará a San Sebastián con el resto de la expedición porque su regreso está previsto para última hora del viernes. Por lo que se refiere al resto, Lago Júnior ya está en la isla, al igual que Fer Niño y Dominik Greif. Hay que recordar que Martin Valjent renunció a su convocatoria con la selección de Eslovaquia por problemas físicos.

Por otro lado, OK Mobility, patrocinador oficial del RCD Mallorca, ha hecho entrega de los nuevos coches de la plantilla en un acto celebrado hoy miércoles en la sede central de la empresa de movilidad y que ha contado con la participación del CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, el CEO de Negocio del RCD Mallorca, Alfonso Díaz, el CEO Deportivo, Pablo Ortells y el

entrenador, Luís García.

Al término de este acto, en el que LGP ha confirmado la noticia de OKDIARIO, Alfonso Díaz ha sido interpelado sobre el mal estado de muchos de los asientos del estadio de Son Moix, así como de la lentitud en el mecanismo de acceso al recinto a través de los tornos. El CEO ha afirmado que «están trabajando» en una solución, aunque no ha puesto ningún plazo concreto.