Sólo el argentino Franco Russo parece estar en condiciones de recuperarse para estar presente este sábado en el partido que enfrentará al Mallorca ante el Levante en Son Moix. Maffeo, Raíllo, Sedlar y Kubo deberán esperar como mínimo hasta después del parón liguero de la próxima semana. Mientras, se está a la espera de la evolución de los golpes que sufrieron ayer Fer Niño y Kang Inn Lee ante Osasuna.

El parte de bajas del Mallorca parece más un parte de guerra que otra cosa. Semana a semana se acumulan jugadores en la enfermería y les cuesta mucho salir de ella. Los últimos en llegar han sido el delantero Fer Niño y el media punta coreano Kang Inn Lee, que tuvieron que ser sustituidos ante Osasuna por sendos golpes. En principio ninguno de los dos debería tener problemas para jugar el sábado ante el Levante, en un encuentro crucial para el equipo, pero habrá que esperar a ver cómo evolucionan en los próximos días.

Mientras, el cuerpo técnico parece haber arrojado ya la toalla ante la posibilidad de recuperar a algún otro lesionado que no sea Russo. El argentino, que estuvo ayer en el banquillo, pero que no intervino en el partido por precaución, sí que debería estar disponible el sábado, lo que permitirá a Luis García Plaza alinear por fin a dos centrales puros. En cambio, el lateral Maffeo, los centrales Raíllo y Sedlar y el media punta japonés Take Kubo deberán seguir por lo menos dos semanas más fuera de combate. En este sentido al Mallorca le vendrá bien el parón que experimentará la Liga tras la jornada de este fin de semana a causa de los compromisos internacionales de las selecciones.

Con ocho puntos en la clasificación, sumados mayoritariamente en las tres primeras jornadas, el equipo ha entrado en un bache que le ha llevado a perder tres de los cuatro últimos partidos disputados, lo que ha disparado las primeras alarmas. En el club se cree que en cuanto se recuperen los lesionados el Mallorca volverá a rendir como al principio del Campeonato, pero lo cierto es que el calendario se complica. Tras el parón los jugadores de LGP se enfrentarán consecutivamente a tres grandes de la Liga, Real Sociedad, Valencia y Sevilla.