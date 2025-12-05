Ganar, ganar y ganar…….¿o?

Ignoro la mar de fondo que impulsó a los dirigentes del Real Oviedo a sustituir a Velko Paunovic a los ocho partidos para repescar a Luis Carrión que solo ha sumado 3 puntos más por los 6 que había obtenido su predecesor. De hecho el técnico actual todavía no ha logrado una victoria en el Carlos Tartiere donde su equipo rinde peor que en sus visitas.

Pierde a Javi López, Brandon e Ilic, pero ha recuperado a Carmo, defensa central e Ilyas Chaira, carrilero zurdo, que previsiblemente estarán en el once inicial con el veterano y admirable Cazorla de conductor, junto a Dendocker y tal vez Reina haciéndole compañía. En la defensa forma Nacho Vidal, ex de Mallorca y Osasuna, con David Costas, Carmo y Brahim. Arriba otro ilustre, el venezolano Rondón, tal vez apoyado por Viñas.

Los asturianos sufren para marcar goles en su feudo, solamente dos, pese a que golearon en Valencia, 1-2 y en Girona 3-3. En defensa hay 5 equipos peores, siempre hablando en función de local. Aparte de su tremenda intensidad, no juegan mal y el mencionado Santi Cazorla, es un peligro en los lanzamientos de falta o tiros desde larga distancia.

Arrasate es un libro abierto, pero siempre el mismo. No cambia de discurso, ni de novela. Sabe perfectamente lo que pide a sus jugadores, lo que quiere que hagan, lo que tienen que hacer, pero no consigue que lo interpreten sobre el campo. Avanza que no jugará Cuéllar tras agradecerle los servicios prestados en Soria. No esperen sorpresas, aquellos que jugaron en Los Pajaritos, ya mostraron sus escasísimas virtudes y cuantiosos defectos. Leo Román y Lato continúan de baja. Las lesiones no duran poco en Son Bibiloni.

El bombo le ha tocado al navarro Iosu Galech Apezteguía, debutante en plaza y categoría. Líder en el ranking de tarjetas, sale a cinco por partido. Precisamente las que mostró cuando el Mallorca visitó el Reale Arena 1-0), donde le birló un posible penalty a Samu que Gálvez Rascón, un árbitro de Segunda, no corrigió desde el VAR. Las urgencias de ambos equipos pondrán a prueba su temple y capacidad. Ante la pantalla, Del Cerro Grande.