Galmés exige respetar la presunción de inocencia de Rodríguez acusado por un anónimo de agresión

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha pedido que se respete la presunción de inocencia del conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, quien ha sido acusado por funcionarios de su departamento por un supuesto intento de agresión, amenazas y coacciones, y ha asegurado que no ha tenido acceso al contenido de la denuncia anónima.

Así se ha expresado en la tarde de este jueves en su comparecencia en un pleno extraordinario de la institución insular al que ha sido citado (a petición de la oposición) para dar explicaciones sobre la acusaciones que pesan sobre el responsable del departamento de Turismo.

«Es una denuncia anónima de la cual hemos tenido conocimiento a través de un medio de comunicación y que ni tan solo sabemos a día de hoy si se ha interpuesto o no. Tampoco conocemos su contenido, si es que lo hay», ha aseverado el presidente insular.

Galmés ha dicho respetar el derecho de los trabajadores públicos a interponer denuncias a través del canal interno del Consell habilitado para ello y ha indicado que tienen todos los mecanismos de protección a su disposición. «Pero hay que respetar la presunción inocencia y dejar que la comisión decida si la denuncia tiene fundamentos para prosperar o si por lo contrario queda totalmente archivada», ha subrayado.

El presidente insular también ha lamentado la actitud de los partidos de la oposición durante la comparecencia de Rodríguez (que ha tenido lugar minutos antes de la suya y en la que ha reiterado que las acusaciones son falsas), a quienes ha acusado de intentar «acabar políticamente» con su equipo de gobierno «porque no lo consiguieron en las anteriores elecciones».

«Por si se han olvidado, este salón de plenos no es un tribunal, y ninguno de nosotros somos jueces, así que les pido que dejen de instrumentalizar la política para erosionar este equipo de gobierno y obtener un rédito partidista», ha subrayado.

En concreto, se ha dirigido a la portavoz del grupo socialista, Catalina Cladera, a quien ha reprochado que exija la dimisión del conseller de Turismo sin que haya una sentencia firme. «Debería callarse, agachar la cabeza y pedir perdón, especialmente a José Marcial Rodríguez. Una vez acabe el procedimiento deberán pedir perdón por estas falsas acusaciones», ha dicho Galmés.

«No se haga el loco»

La portavoz del PSOE, por su parte, ha considerado que tanto Galmés como Rodríguez, al contrario de lo que aseguran, sí han tenido acceso al contenido del expediente, que fue registrado en el sistema el pasado 5 de diciembre. «No me creo que no sepan nada, estos rumores hace tiempo que circulan. No se haga el loco», le ha dicho al presidente insular.

El hecho de que las comparecencias de ambos hayan sido programadas para este jueves, víspera de Sant Antoni y fecha en la que numerosos pueblos de Mallorca están de celebración, se debe a que los responsables del Consell han querido que sus palabras tengan menos repercusión.

«Tiene algo que esconder, de otro modo no lo hubiera hecho hoy», ha asegurado. «¿Realmente está satisfecho con el trabajo de Rodríguez? Sólo le traer problemas. No sé si es que es usted el que le da las instrucciones para que haya injerencia política o tratos de favor. ¿Le ha dado la orden de que maltrate a los funcionarios? Lo llego a pensar», ha especulado Cladera.

El hecho de que ni siquiera se haya pronunciado acerca del cese del conseller, ha indicado la socialista, le hace pensar que el presidente insular «está involucrado y tiene miedo a que le arrastre».

Algo parecido ha dicho el portavoz de Més per Mallorca, Jaume Alzamora, quien también ha dejado caer sus sospechas acerca de la posibilidad de que Galmés esté «encubriendo» a Rodríguez acerca de unos hechos que, a su juicio, podrían ser constitutivos de un delito.

«Basa su argumentación en menospreciar lo que los trabajadores públicos de la casa están denunciando. ¿Qué ha hecho usted ante estas acusaciones tan graves, ¿por qué no ha cesado al conseller?, ¿por qué lo mantiene en el cargo?», le ha cuestionado el independentista.

Mientras que el portavoz regionalista de El PI, Toni Salas, ha pedido conocer la verdad tras las acusaciones contra, los representantes del PP y de Vox se han expresado en términos similares a sus intervenciones durante el primer pleno extraordinario, en el que ha comparecido el responsable de Turismo.

Aunque ambos han acusado a la izquierda de carecer de pruebas suficientes para exigir la dimisión de Rodríguez, la portavoz popular, Núria Riera, ha dejado caer que la oposición ha sido la responsable de la filtración de la denuncia a un medio de comunicación.

«Han intentado embarrar en base a unas noticias que han salido en prensa para intentar ganar en el fango lo que no ganaron en las urnas. Les pedimos que nos expliquen cómo tienen tanta información acerca de esta denuncia, que es anónima, que se está tramitando en un canal interno del Consell y que ni el propio denunciado conoce», ha expuesto en declaraciones a los medios tras el plenario.