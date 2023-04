Uno de los quince fundadores nacionales de Ciudadanos (Cs), Xavier Pericay, ex líder también de esta formación en las Islas, ha anunciado en la mañana de este miércoles que en las elecciones autonómicas del 28M, votará a la candidata del PP en Baleares, Marga Prohens.

En declaraciones a Canal 4, Pericay, que se dio de baja del partido naranja en octubre de 2020, ha manifestado que «votaré a Marga Prohens, lo tengo claro».

Pericay argumentó su decisión por el hecho de que «aunque hay cosas del PP que no me gustan, es la opción más coherente. Necesitamos una alternativa, aquí en Baleares y en toda España, que nos permita realmente este cambio. Y hay que votar de manera inteligente para que esto cambie», afirmó Pericay.

El ex dirigente de Cs, que fue uno de los redactores del manifiesto que dio lugar al nacimiento de este partido en 2006, dejó claro también en la entrevista realizada por el periodista Miguel Ángel Ariza, que «no formaré parte, ni me integrare, en ningún otro partido».

«La política y el periodismo siempre me han apasionado, pero es lógico que cuando has fundado un partido creyendo que tú puedes aportar algo, si no ha funcionado, pues se ha acabado».

Xavier Pericay abandonó sus cargos como miembro del Comité Ejecutivo de Cs y responsable del Área de Educación en 2019, tras su derrota en las primarias frente al diputado balear, Marc Pérez-Ribas.

Teniendo en cuenta que todas las encuestas vaticinan la desaparición de Cs en Baleares en los próximos comicios autonómicos, donde no obtendría el 5% de votos necesarios para tener representación en el Parlament balear, ante este escenario electoral, Pericay se decantó por el voto útil en estas elecciones.

«No votaré a Cs porque no veo de qué puede servir votar a Cs. La opción política ha fracasado, pero hay muchas propuestas políticas reformistas que formaban parte y estaban en el programa de Cs, que aún hoy, están sobre la mesa».

Pese a abandonar la política activa, Pericay se reafirmó en su idea de que «en Baleares y en España la prioridad es cambiar de gobierno».

«Para mi es una prioridad, y ante esta situación, lo que hay que hacer es votar de manera inteligente para que esto cambie. Y yo votaré a Marga Prohens y al PP. Aunque haya muchas cosas que no me convencen ni me agradan, es la opción más coherente. Necesitamos una alternativa en Baleares y España que nos permitan este cambio. Y nos guste más o menos lo que es el PP, que también es un viejo partido, si quieres un cambio hay que hacer que el voto sea útil».

Pericay, por último, expresó su respeto para los que quieran abstenerse, votar blanco, nulo o a partidos que no van a obtener representación.

«También es muy respetable, claro que sí. El votante como sus representantes también se equivocan, pero lo que cuenta es su voto, aunque se equivoque».