La flota de ORC supera los 60 inscritos en la 19ª PalmaVela

Quedan dos semanas para que la PalmaVela escuche el primer pistoletazo de salida de su décimo novena edición. El próximo 4 de mayo la cita que organiza el Real Club Náutico de Palma (RCNP) soltará amarras con más de un centenar de inscritos, y la flota de ORC volverá a ser la más numerosa este año con más de 60 inscritos.

A falta de las últimas confirmaciones, por el momento son 60 los equipos preinscritos en la primera gran cita del año en la temporada de regatas del Mediterráneo. Todos ellos representarán a catorce países -España, Finlandia, Gran Bretaña, Australia, Alemania, Polonia, Bélgica, Holanda, Suecia, Bulgaria, Italia, Turquía, Suiza e Irlanda- y casi una veintena competirán bajo la grímpola del RCNP.

Algunos de ellos ya se habrán estrenado en La Larga y otros lo harán unos días más tarde con el inicio de la PalmaVela. Con los listados definitivos de inscritos pendientes de confirmarse en las jornadas previas a la competición, todo apunta a que la flota de ORC estará dividida en cinco grupos: 0-1, 2, 3, 4-5 y Sportboat.

No faltarán los habituales y tres de los vencedores de la pasada edición: el Urbania de Tomás Gasset, el Swan 42 Elena Nova de Christian Plump y el Immac Fram patroneado por Kai Mares. También figuran entre los inscritos equipos como el Aifos, el TP52 de la Armada patroneado por Jaime Toubes; el Brujo de Alberto de Castro, que viene de adjudicarse el triunfo en la Ruta de la Sal; el M8 de los armadores José Luis y Carlos Francés Armengot; el Sirpi de José Mateu, el Just the Job de Scott Beattie o el local Mestral Fast de Jaime Morell, que en 2022 firmó una gran actuación en la Copa del Rey MAPFRE con una cuarta posición a sólo dos puntos del podio en su clase.

El programa de competición contempla un máximo de cinco pruebas entre el viernes día 5 y el domingo día 7 de mayo, de las cuales la intención del Comité de Regatas es que al menos una de ellas sea costera y el resto en formato barlovento-sotavento.

La flota de ORC A Dos, por su parte, vuelve a ser protagonista en la PalmaVela contando con clase propia por tercer año consecutivo. Con más de una decena de unidades inscritas todo apunta a que será una división más que competida, y es que entre los barcos que ya han confirmado que estarán en la línea de salida destacan nombres como el del Hydra HM Hospitales de Óscar Chaves, que viene de ganar la general de la Ruta de la Sal compitiendo con tripulación, o el Swan 45 Smerit de Tito Moure, que logró subirse al podio en la pasada edición.

El primer día de regatas para esta clase será el sábado día 6 de mayo y la flota disputará en total dos pruebas costeras para definir a los nuevos vencedores de la cita mallorquina.