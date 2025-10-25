Flexicar Fuenlabrada-Fibwi Mallorca: visita a un histórico

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma afronta este sábado una nueva jornada de liga. Lo hace, además, rindiendo visita a todo un histórico del baloncesto español como es el Flexicar Fuenlabrada. Los mallorquines visitarán el no menos histórico Pabellón Fernando Martín a las 18.30 horas buscando dar continuidad tanto a la victoria lograda en liga ante el Caja Rural CB Zamora como a las buenas sensaciones mostradas en la Copa de España ante el Super Agropal Palencia en un partido en el que el equipo de Pablo Cano rozó la clasificación para octavos ante uno de los grandes equipos de la Primera FEB.

De cara al encuentro, el técnico uruguayo no va a poder contar con Juan Bocca ya que el argentino tiene una lesión en la fascia plantar de su pie derecho que lo va a tener alejado unas semanas de la competición y tanto Cano como el resto del cuerpo técnico valorarán, por otra parte, la posibilidad de que Osvaldas Matulionis, ausente desde el primer partido de liga, pueda tener minutos en el partido de mañana en el Fernando Martín. “Tiene mucho deseo de jugar y lo vamos probando pero no podemos ser más realistas que el rey, veremos a ver si está disponible”, ha señalado Pablo Cano, entrenador del equipo.

“Hace unos días que trabajamos en nuestro rival. El Fuenlabrada ha fichado bien, está reestructurándose y tiene un entrenador que conoce muy bien la liga. La particularidad de esta semana es la que vivimos todos los equipos y que la tenemos que aceptar y que creo que venimos manejando bastante bien pero estoy muy contento con mi staff por como se están comportando en una semana tan exigente para los jugadores como para ellos a la hora de conseguir información”, ha explicado en la previa el entrenador del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma.

Sobre el haber jugado partido de copa antes de la visita al Fernando Martín ha señalado Cano que “en todos los países del mundo se juegan más de un partido por semana y el baloncesto es así y nos tenemos que ir adaptando. Lo primero que hacemos a la hora de preparar un partido es preparándonos en base a nuestra identidad. Llevamos muchos días preparando el partido y nos hemos marcado el realizar tareas dentro de los partidos para ir mejorando nuestra identidad. La semana ha sido particular pero no deja de ser, hoy por hoy, la normalidad dentro del baloncesto”.