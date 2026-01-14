Fabinho y Lucao, del Illes Balears a la Copa América

Fabinho y Lucão afrontarán un largo desplazamiento hasta Sudamérica para disputar la Copa América con Brasil. Ambos viajarán este jueves a Río de Janeiro, donde la selección brasileña iniciará su concentración antes de desplazarse a Asunción (Paraguay), sede del campeonato.

La Copa América se disputará del 24 de enero al 1 de febrero en Asunción (Paraguay) y reunirá a las diez selecciones sudamericanas de fútbol sala. Brasil, con Fabinho y Lucão en sus filas, afrontará la fase de grupos con cuatro partidos programados todos a las 18:30 hora española: debutará el sábado 24 ante Colombia, se medirá a Bolivia el domingo 25, a Chile el miércoles 28 y cerrará la primera fase frente a Venezuela el jueves 29. A partir del día 31 se disputarán las semifinales y los partidos por las posiciones finales del campeonato, con la gran final prevista para el domingo 1 de febrero.

Brasil defenderá el título logrado en 2024 y volverá a partir como una de las grandes favoritas al trofeo. Para Fabinho, recientemente nombrado mejor jugador del mundo en 2025, la cita supone la consolidación de su presencia en la selección brasileña tras debutar hace aproximadamente un año y afianzarse en los planes de Marquinhos Xavier gracias a su rendimiento con el Illes Balears Palma Futsal. Lucão, por su parte, es también un fijo en las últimas rotaciones del combinado brasileño. En la convocatoria figuran además otros dos jugadores con pasado en Palma, Neguinho y Cleber.

Mientras los internacionales compiten por los grandes títulos, el resto de jugadores del Illes Balears Palma Futsal aprovechará el parón para gestionar cargas y recuperar efectivos tras una primera mitad de temporada extremadamente exigente. El equipo combinará varios días de trabajo más suave con un breve período de descanso para que la plantilla pueda desconectar física y mentalmente antes de afrontar el siguiente tramo de la campaña.

La competición se retomará el 11 de febrero con un duelo de máxima exigencia: el desplazamiento a Torrejón de Ardoz para medirse al Movistar Inter.