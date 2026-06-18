Los expertos lo confirman: Mercadona sube 97 puestos y ya es la empresa más innovadora en la distribución de España, según la revista Fortune

Mercadona ha sido distinguida como la empresa más innovadora del sector de la distribución en España, según el reconocido ranking elaborado por la revista Fortune, una de las publicaciones de referencia a nivel mundial en el ámbito empresarial. En la segunda edición de su listado de compañías más innovadoras de Europa, presentado recientemente, la cadena de supermercados destaca no solo por su presencia, sino por ser la única empresa española del sector incluida en esta clasificación, alcanzando además la octava posición dentro del ámbito de la distribución europea.

En el ranking general, que reúne a un total de 300 empresas procedentes de distintos sectores económicos de toda Europa, Mercadona ocupa el puesto 148. Este resultado cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta que únicamente 12 compañías españolas figuran en la lista. Además, la empresa ha experimentado una notable mejora respecto al año anterior, ascendiendo 97 posiciones desde el puesto 245, lo que refleja una evolución muy positiva en su capacidad de innovación y adaptación.

El modelo de innovación de Mercadona se caracteriza por ser propio, integral y transversal, con el objetivo principal de responder de manera eficaz a las necesidades cambiantes de sus clientes. Este enfoque se estructura en torno a cuatro grandes ejes. En primer lugar, la innovación de producto, que se impulsa a través de sesiones de coinnovación con clientes en sus 20 centros especializados, donde se desarrollan mejoras y nuevos productos adaptados a las demandas reales del consumidor.

En segundo lugar, la compañía apuesta por la innovación en procesos, apoyándose en la transformación digital para optimizar la gestión interna, especialmente en áreas como la operativa de tiendas y la logística. A ello se suma la innovación social, que se materializa en la colaboración con diversas entidades y organizaciones sociales, contribuyendo así al desarrollo de la comunidad.

Por último, Mercadona fomenta la innovación abierta y colaborativa, trabajando conjuntamente con organizaciones especializadas en la búsqueda de soluciones novedosas que aporten valor añadido a toda la empresa. Este enfoque global permite a la compañía mantenerse a la vanguardia del sector y consolidar su posición como referente en innovación dentro del mercado europeo.