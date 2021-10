La temporada turística de 2021 ha sido cuanto menos atípica. Marcada por la pandemia y el proceso de vacunación, ha supuesto un punto de inflexión en la actividad de este sector. Empresas y trabajadores «han asistido a cambios en los hábitos de los turistas». Han tenido que adaptarse al mismo tiempo que «han lidiado con las decisiones de los gobiernos y el clima de incertidumbre». Por ello, el sector turístico pide una mayor colaboración público-privada para la temporada de 2022.

En el marco del evento virtual DestinaXtion, la presidenta de la Federación Hotelera de Mallorca (FEHM), María Frontera, ha moderado la mesa Situación actual y tendencias de mercados emisores hacia España. Debate que ha contado con la participación del CEO de Jet2Holidays, Steve Heapy; el CEO de Alpitourworld, Gabriele Burgio, y el consejero de Turespaña en Berlín, Arturo Ortiz.

En su introducción, Frontera ha destacado que «las distintas olas que han asolado Europa han repercutido en la movilidad y el turismo». «Reservas de último minuto, flexibilidad en las cancelaciones, múltiples modificaciones y trabajar a 7 o 14 días vista». En este sentido, ha hecho hincapié en que «han tenido que reaccionar muy rápido a las demandas de una temporada muy cambiante e imprevisible».

En este sentido, Hepay y Burgio han señalado que la pandemia «ha puesto de manifiesto el valor de la turoperación para el cliente». «El cliente ha confiado por la seguridad y coordinación entre todos los agentes que intervienen en la planificación de un viaje». Han resaltado que «la turoperación ha salido fortalecida porque así lo ha querido el cliente».

«Debemos convivir con la pandemia y eliminar la barrera burocrática que reprime al cliente las ganas de viajar», han coincidido los tres ponentes. No significa que no deban existir controles, han remarcado, «sino todo lo contrario, deben existir pero bien aplicados». Por tanto, las medidas de seguridad «tienen que hacer que el turista se sienta protegido, no inhibido».

Así, Heapy ha criticado que las restricciones de Reino Unido «han minado la confianza de los turistas para viajar al extranjero». «España es un destino seguro por las medidas adoptadas en hoteles y aeropuertos», ha destacado. También ha explicado que su principal mercado es Mallorca, seguido de Tenerife e Ibiza, «isla que ha sido redescubierta por los turistas ingleses que han tenido otro perfil».

Burgio ha contado que su situación ha sido similar. La regulación de entrada y salida de pasajeros a Italia ha provocado que «esta temporada haya sido complicada». «El principal destino español de los italianos es Canarias, pero por las cuarentenas impuestas por Italia se produjeron muchísimas cancelaciones».

Por su parte, Ortiz ha aseverado que el turista alemán está «deseando volver a España». Sin embargo, a pesar de que las reservas están subiendo, «no son early booking, sino last minut». «Puede que se esté produciendo un cambio de tendencia debido a la incertidumbre».

Tanto los ponentes como Frontera han coincidido en que 2022 será un año muy competitivo para el sector turístico. «Debemos maximizar la colaboración público-privada para aprovechar las oportunidades». Como ejemplo, se planteó que ha aumentado la demanda de transfers privados frente a los autobuses. Por ese motivo, «los gobiernos locales deben aumentar las licencias para mejorar el servicio de transporte».