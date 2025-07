Escalada de vandalismo por odio turismofóbico en Santanyí contra residentes extranjeros

Jorge Pérez, concejal, y coordinador de Vox en el municipio de Santanyí, ha condenado de forma rotunda la escalada de odio promovida «por sectores de la extrema izquierda y del separatismo». Pérez ha señalado que, «en los últimos días, nuestro municipio ha sido escenario de hechos profundamente preocupantes, ya que, han aparecido pintadas ofensivas, y pegatinas con mensajes antialemanes en vehículos, y comercios, afectando a residentes extranjeros que, desde hace años contribuyen de manera positiva a nuestra comunidad».

«Desde Vox, defendemos a todas aquellas personas que tributan en

nuestras islas, respetan nuestras normas, y forman parte activa del

tejido social de Santanyí”, según denuncia la formación política en un comunicado.

«Bajo la excusa de criticar el modelo turístico, se ha emprendido una

campaña de señalamiento y hostigamiento contra ciudadanos

completamente integrados, en una clara muestra de intolerancia

ideológica, y sectarismo político. Estamos ante una contradicción

histórica e ideológica. Los mismos que hace apenas tres años clamaban

“SOS Turismo” ante el colapso económico, hoy criminalizan abiertamente el motor económico que ha demostrado mayor capacidad de recuperación, estabilidad, y generación de empleo en nuestras islas», ha afirmado Pérez.

«Estigmatizar a residentes extranjeros es irresponsable y peligroso. No tiene justificación alguna, ni desde una perspectiva política, ni económica, ni social. No se puede confundir el legítimo debate sobre el modelo turístico con agresiones directas a quienes, desde la legalidad y el respeto, hacen posible el desarrollo de nuestro municipio. El turismo no es una amenaza. Es una apuesta por la convivencia, por la prosperidad compartida y por el futuro de nuestras familias. Apostar por el turismo no es traicionar nuestra identidad, es defender la libertad individual, el respeto mutuo y el crecimiento ordenado de nuestras comunidades».

Desde Vox Santanyí adelantan que seguirán trabajando con firmeza para garantizar la seguridad, la convivencia y la defensa de los valores que nos unen como sociedad.