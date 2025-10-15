Un elocuente desprecio

Hay silencios elocuentes, como el del Gobierno Español sobre la concesión del Nobel a María Corina Machado y otros aún más elocuentes y también cercanos, como cuando la presidenta balear tuvo a bien, en el pleno del Parlament, rendir un homenaje a figuras políticas como Francesc Antich y Félix Pons, y los diputados socialistas de la cámara se negaron a aplaudir mientras sí lo hicieron, elocuentemente, los del PP.

Es más, los socialistas también callaron al homenajear Prohens al ex presidente del Gobierno Felipe González se supone que por su enfrentamiento con el actual presidente. ¿Qué motivos dio para ensalzar estas figuras la presidenta Prohens durante su intervención? Destacó de Antich que fue un servidor público ejemplar y de Félix Pons que fue un presidente de todos los diputados del Congreso. Méritos suficientes frente a tiempos convulsos y un segundo desprecio socialista de Pons cuando recientemente se le dedicó en Palma una calle.

¿Por qué los socialistas guardaron silencio? A las órdenes de Negueruela y sin fisuras probablemente no quisieron comparar la labor de la sustituta de Antich en el Govern balear y menos aún la de Félix Pons en el Congreso de los Diputados, sobre cuyas trayectorias evidentemente su sucesora en ambos cargos iba a salir muy mal parada. Sea como fuere, fue una auténtica vergüenza fruto de extremo sectarismo y de la necesidad de en un futuro repetir escaño. Pero la infamia queda aunque a saber si Francina Armengol carecerá ya de poder.

¿UNA TRAVESÍA FACTIBLE? A 29 millas al sur de Formentera fue rescatada una patera por el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo en la que iban a bordo 15 personas de origen magrebí; otra patera, a 32 millas de Ses Salines de Ibiza, fue rescatada con 19 personas. Asi un reguero de rescates o desembarco han convertido Baleares, mayormente las Pitiusas, ya con más de 6.000 migrantes, en uno de los destinos más deseados. Pero aquí, bien mirado, parece ser que hay algo más que una simple y peligrosa aventura, aunque en ocasiones sea de carácter trágico.

Desde el puerto de Agieva hasta Formentera, por citar los puntos de salida y llegada más cercanos, hay una distancia de 257 kilómetros que traducidos en millas son 154. Una patera de 5 metros con un motor de 15 HP, consumo aparte, cargada hasta los topes -llevando alrededor de 15 personas- para recorrer esta distancia y con el mar como una balsa de aceite, emplearía no menos de 15 horas.

¿Es factible una travesía así? Rescatadas a distancias de 30 millas, fuera de las aguas territoriales, el motivo tiene que ser una llamada de socorro recibida por Salvamento Marítimo, pero, ¿se encuentran realmente en peligro o han sido remolcados hasta este límite por mafias de traficantes a cambio de mucho dinero? Ciertamente más bien parece esto último que haber corrido el riesgo de una travesía incierta y sin condiciones. ¿Cabe poder actuar contra las mafias o aquí no es posible más que declarar, tanto la UE como el Estado español, la más absoluta impotencia para frenar la migración ilegal?

UNA MULTITUD. Con la voluntad de dotar a Mallorca de «una voz política propia, fuerte y transversal», Som Mallorca celebró su congreso constituyente. Durante el mismo se eligió la nueva ejecutiva, aprobada por unanimidad a la búlgara con el 100% de los votos y también promover una coalición política transversal en defensa de los intereses de Mallorca y «recuperar el poder político», o sea, abrir conversaciones con El Pi, además de con otros actores mallorquinistas, con el objetivo de conformar una llamada Coalició per Mallorca. Ahora sólo hace falta que en la coalición integren también a la extinta y nuevamente resucitada UM para acabar, dada su multitud, todos ellos reunidos en una mesa camilla.