Dos muertos en Ibiza en un accidente entre dos turismos y un camión de la basura

Dos personas han muerto en Ibiza este sábado en un accidente registrado entre dos turismos y un camión de la basura, en el que otras tres personas han resultado heridas de distinta consideración.

Según ha informado el SAMU 061 a los medios de comunicación, el suceso ha ocurrido en torno a las 4.00 horas de este sábado, en el kilómetro 0,1 de la carretera de Ca na Negreta a Santa Gertrudis.

Hasta el lugar, el SAMU 061 ha movilizado dos ambulancias de Soporte Vital Avanzado y una de Soporte Vital Básico. Además, se han desplazado a la zona los bomberos y otros efectivos.

Las dos personas fallecidas en el accidente han muerto in situ, mientras que un joven de 32 años ha sido trasladado al Hospital Can Misses con politraumatismos; un varón de 23 años, menos grave, también ha sido llevado a Can Misses y otro hombre, de 45 años de edad, en estado menos grave, ha sido trasladado a la Policlínica, recoge Europa Press.