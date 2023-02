La propuesta de prohibir la venta de viviendas a no residentes ha abierto una brecha en el pacto de izquierdas que gobierna en Baleares. Podemos presenta este martes una propuesta que incluye la mencionada prohibición y que contará con el apoyo de los independentistas de Més. El PSOE de Armengol, sin embargo, ya ha anunciado que votará en contra.

La portavoz parlamentaria adjunta de Podemos, Esperança Sans, ha defendido, en rueda de prensa, la necesidad de modificar la ley de grandes tenedores, una medida que incluye la Proposición No de Ley que este martes la formación elevará al pleno del Parlament, para «ser punta de lanza en Madrid y señalar los problemas de Baleares».

Sans se ha pronunciado así en relación a la PNL que este martes elevarán al Pleno y después de que el PSOE haya anunciado que votará en contra de modificar la ley de grandes tenedores y prohibir la compraventa de viviendas a no residentes. Un posicionamiento el de sus socios de Govern, que la portavoz adjunta de Unidas Podemos, ha calificado como «excusas» que demuestran la «sensibilidad» de los socialistas a las «presiones» del lobby de vivienda.

Mientras, el portavoz adjunto de Més per Mallorca, Josep Ferrà, ha apoyado la propuesta prohibir la compra de viviendas a no residentes recogida en la Proposición No de Ley que defenderá Podemos al indicar que están «absolutamente de acuerdo» en limitar, «o incluso prohibir» la compra de vivienda a no residentes en Baleares.

Además, Ferrà ha subrayado que desde su formación «deberán forzar un poco» al Govern para aplicar políticas activas de vivienda «valientes», ya que cuando estás pasan por el mercado, «el PSOE no acaba de estar cómodo con estas políticas».

La portavoz parlamentaria del PSOE, Pilar Costa, ha anunciado que votarán en contra de dos puntos de la Proposición No de Ley sobre vivienda que defenderá Unidas Podemos, concretamente sobre modificar la ley de grandes tenedores y prohibir la compraventa de vivienda a no residentes.

En rueda de prensa, Costa ha declarado que están «en conversaciones» con Podemos para alcanzar un acuerdo sobre la PNL, si bien en estos dos puntos ve difícil llegar a un consenso al estar pendiente un «acuerdo estatal» al respecto. En concreto, sobre la prohibición de compraventa de viviendas a no residentes, la socialista ha considerado que «sería engañar a los ciudadanos» dar a entender que el Govern hará una normativa sobre esta materia cuando «en estos momentos aún no es posible».

La portavoz ha detallado que la PNL habla específicamente de modificar una ley autonómica, por lo que, para saber si se puede «hacer o no» lo primero que deben hacer es ver si encaja con la ley de vivienda del estado, y ha recordado que el documento consta de 15 puntos, y que «en la mayoría» llegarán a un acuerdo.

Por su parte, la presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, ha acusado al Govern de «estar desnortado y sin ideas» en materia de vivienda, frente a la formación que lidera que «tiene redactado y a punto para aplicar a partir del próximo mes de mayo», en caso de ganar las elecciones, «un programa de gobierno en relación a la vivienda, que ha sido además consensuado y trabajado punto por punto con el sector».

Marga Prohens se ha pronunciado así en relación a la Proposición No de Ley (PNL) que este martes elevará al pleno del Parlament Podemos y que plantea entre otras medidas modificar la ley de grandes tenedores y prohibir la compraventa de vivienda a no residentes.

De nuevo, ha censurado, «políticas intervencionistas con las viviendas, prohibicionistas y comunistas como las que han fracasado en estos ocho años de Govern de la izquierda y que han llevado a la vivienda a convertirse en el problema que más preocupa a día de hoy a los ciudadanos de Baleares».

Vox

Vox ha considerado «curioso» que Podemos inste al Gobierno del que forma parte mediante una PNL a garantizar el derecho a la vivienda elevada al Pleno de este martes. El diputado portavoz de Vox, Jorge Campos, ha señalado que «ellos mismos están el Govern, esto es electoralismo y muestra del desbarajuste de este Ejecutivo de Armengol y del fracaso en materia de vivienda. Prometieron 1.800 VPOs que no han hecho. Sus políticas han conducido a precios carísimos y a la imposibilidad de los jóvenes para poder comprar».

El portavoz de Vox ha ofrecido los siguientes datos: «Según Idealista, las Baleares cuentan con 4 municipios entre los 11 más caros de España a la hora de comprar vivienda (Calviá, Ibiza, Lluchmajor y Palma). Bankinter sitúa a Palma en el número 5 de las capitales de provincia más caras. Para el portal Fotocasa, Baleares es la segunda comunidad con el precio de la vivienda más elevado (sólo por detrás de Madrid) y la que más aumenta el precio de la vivienda en 2023 en relación a 2022: un 16,5%, un incremento no visto desde el año 2007».

«Con todo está bien que este tema llegue al Parlamento para poder señalar las incongruencia del tripartito y el efecto desastroso de las políticas de la izquierda», ha concluido Campos.