El director de la televisión y radio pública de Baleares, Andreu Manresa, ha calificado hoy de «antiperiodístico» y «obtuso», que el ente que preside hubiera radiado la pasada final del Open de Australia que coronó a Rafa Nadal como el mejor tenista de la historia, tras lograr su 21 Grand Slam.

Las palabras de Manresa, colocado al frente de IB3 por la coalición de gobierno de socialistas, separatistas y Podemos que en Baleares preside Francina Armengol, se produjeron durante su comparecencia de hoy viernes en el Parlament balear, en la denominada Comisión de Control de la Radiotelevisión Pública.

El periodista fue interpelado desde las filas del PP, para que diera a conocer las causas del ninguneo con el que fue tratado el ídolo del deporte balear y español, en el transcurso de esa final que no fue retransmitida en directo, ni por la radio, ni la televisión pública de Baleares.

El diputado popular, Toni Fuster, se mostró muy crítico por esa decisión de Manresa . «No me puedo creer que IB3 Radio no estuviera allí retransmitiendo el partido. No se lo digo desde un punto de vista político, sino desde un punto de vista periodístico», aseguró, recordando que todas las radios nacionales, e incluso regionales, retransmitieron en directo la final. Fuster consideró que «igual por estas equivocaciones, tienen las audiencia que tienen en IB3 Radio», exigiendo a Manresa que reconociera que se había equivocado.

Lejos de lamentar esa decisión Manresa calificó de «imposible», que por recursos e infraestructura, IB3 TV pudiera comprar los derechos de retransmisión de un partido de este tipo, y sobre su retransmisión por la radio pública, aseguró que «cinco horas, ahora pega por aquí, ahora por allá, ahora resta, es obtuso, es de una vocación de radio de mediados de siglo pasado cuando no había televisión, es antiperiodístico», afirmó.

Manresa excusó la ausencia del seguimiento televisivo en directo de este acontecimiento deportivo, en el hecho de que tras la victoria del tenista mallorquín, IB3 TV ofreció piezas informativas, un documental y una redactora se desplazó a la Rafa Nadal Academy.

Tras su triunfo en Australia, ninguna institución oficial de Baleares gobernadas por el tripartito de socialistas, independentistas y Podemos, excepto el Ayuntamiento de su localidad natal de Manacor, felicitó al deportista mallorquín.

De hecho los concejales independentistas de Més per Mallorca fueron los únicos con representación en el Ayuntamiento de Palma que no se sumaron la semana pasada al acuerdo municipal para reconocer la trayectoria deportiva del tenista Rafael Nadal, y realizar un homenaje público para conmemorar sus éxitos deportivos, previa consulta con el propio jugador. Tampoco han apoyado la iniciativa popular para que el aeropuerto de Palma lleve su nombre.