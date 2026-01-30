Detenido en Palma un violador en serie que sometía a sus víctimas con sumisión química

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un violador en serie que sometía a sus víctimas con sumisión química. Hay por el momento cinco mujeres que habrían sufrido agresiones sexuales por parte de este hombre, de unos 30 años y nacionalidad española.

Según ha informado la Jefatura Superior en Baleares, el hombre ha sido acusado de un delito de pornografía infantil, malos tratos, agresión sexual infantil y agresión sexual. Tras pasar a disposición judicial, el magistrado ha decretado prisión provisional para el detenido.

Agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional procedieron el pasado miércoles a la fase de explotación de una investigación que se inició semanas atrás por la denuncia de dos mujeres.

La primera de ellas explicó que hace años un hombre presuntamente la habría sometido mediante sustancias químicos y la habría agredido sexualmente. De la misma manera, la otra víctima contó a los policías que en el pasado mantuvo una relación sentimental con el hombre y que éste la maltrataba psicológicamente. Además, la primera víctima expuso a los agentes que había tres mujeres más que querían denunciar.

Posteriormente, los agentes de la UFAM se pusieron en contacto con el resto de víctimas. Dos de ellas explicaron que en alguna ocasión despertaron en la cama del agresor sin ropa, con golpes y sin recordar nada, algo que podría estar relacionado con los hechos que sufrió la primera denunciante.

De la misma manera, una quinta mujer, que mantuvo una relación sentimental siendo ella menor de edad, relató a los policías que sufrió violencia psicológica y agresiones sexuales por parte del varón. Asimismo, le enseñó un vídeo de ella manteniendo relaciones sexuales y creía que podría tener más.

Todas las víctimas aportaron fotografías que mostraban conversaciones con el agresor y pruebas que podrían demostrar todo lo ocurrido durante los últimos años.

Una vez localizado el domicilio e identificado el presunto agresor, los agentes de la UFAM procedieron a su detención por ser el presunto autor de un delito de pornografía infantil, malos tratos, agresión sexual infantil y agresión sexual. Al detenerlo, también se le intervino su teléfono móvil para que sea analizado y conocer si hay material incriminatorio.

La investigación sigue abierta para determinar si hay más víctimas.