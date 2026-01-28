Detenido en Palma por agredir sexualmente a dos de sus sobrinas menores de edad durante 6 años

Nueva víctima de un peligroso agresor sexual en Palma. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por realizar tocamientos a sus sobrinas, menores de edad. Dichos episodios de índole sexual se prolongaron en el tiempo, concretamente, unos seis años.

Aunque los hechos se iniciaron el 2020, todo se descubrió a finales de enero cuando una de las niñas expuso a sus profesores -gracias a una charla que se realizó en el colegio- que había sido agredida sexualmente por su tío. Fue en es instante cuando la menor explicó que el presunto autor de los hechos le había realizado tocamientos, además de que también trató de ser forzada a realizar relaciones sexuales sin su consentimiento.

No obstante, según el relato de la víctima en sede policial, no se llegó a consumar la penetración. Asimismo, también dijo que todos estos episodios se habían realizado desde 2020 y que no había denunciado los hechos antes porque al ser ella pequeña pensó que era algo normal, ya que se fiaba de su familiar.

Al conocer lo ocurrido, el colegio alertó a la madre, y a la Policía Nacional, quienes acudieron a un centro hospitalario para que la niña fuera examinada y se activara el Protocolo Marco Interdisciplinar de Actuaciones en casos de Maltrato Infantil en las Islas Baleares. Posteriormente, se dirigieron a la Jefatura Superior para denunciar los hechos.

De la misma manera, la hermana de la víctima, también menor, reveló que también había sufrido este tipo de episodios. Es más, comentó que el presunto autor les golpeaba, cuando se enfadaba, en la cara. Al recibir la denuncia, la UFAM (Unidad de Atención Familia Menor) de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación, y gracias al testimonio de las menores, pudo identificar al hombre. Horas más tarde, el sospechoso fue detenido por ser el presunto autor de un delito de agresión sexual.