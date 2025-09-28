Detenido en Palma por almacenar más de 31.000 archivos de pornografía infantil
El acusado tenía organizados los archivos en hasta 675 carpetas
La Policía Nacional ha arrestado en Palma a un hombre de origen español por almacenar en sus dispositivos electrónicos más de 31.000 fotos y vídeos de pornografía infantil. El acusado tenía organizados todos estos archivos en hasta 675 carpetas de diferente temática.
Por medio del ciberpatrullaje a través de redes llevado a cabo por la Unidad Central de Ciberdelincuencia perteneciente al Grupo II de Protección al Menor de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid, los agentes descubrieron que se estaba cometiendo un intercambio de archivos «Peer to peer», un modelo de comunicación descentralizada que permite poner en contacto a usuarios en cualquier parte del mundo y compartir entre ellos cualquier tipo de archivo, incluyendo vídeos, imágenes, música, programas o documentos.
Tras analizar toda la información, la Policía Nacional descubrió al autor de los hechos, un varón español que había realizado desde la ciudad de Palma una subida de archivos pedófilos, además de numerosas descargas a lo largo de varios meses.
Gracias a la investigación de los agentes se pudo conocer que el hombre estaba conectado a más de 31.000 archivos de pornografía infantil, por lo que la Policía Nacional procedió a su detención como presunto autor de un delito de corrupción de menores, por la tenencia y distribución de material audiovisual, fotos y vídeos sobre pornografía infantil.
Por medio de autorización judicial del Juzgado correspondiente, tras solicitar la entrada y registro el pasado martes, los agentes de la Policía Nacional consiguieron detener al presunto autor por un delito de corrupción de menores.