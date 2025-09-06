Detenido un joven en Palma por violar a su hermanastra menor de edad durante cuatro años seguidos

Cuatro años de sufrimiento y dolor en la sombra. Una adolescente ha sido víctima de tocamientos, abusos y de agresión sexual de forma continuada por su hermanastro en la capital balear. Unos hechos que tuvieron lugar en un domicilio de Palma y cuyo agresor vivía en el mismo domicilio.

Agentes de la UFAM (Unidad de Atención Familia Menor) de la Policía Nacional han detenido a un joven como presunto autor de un delito de agresión sexual a su hermanastra menor de edad. Dichos episodios, que fueron continuados y, según sostiene la declaración de la víctima, se sucedieron en el tiempo durante cuatro años consecutivos.

Aunque los hechos fueron en el periodo de tiempo comprendido entre el año 2019 al 2023, todo se descubrió a finales de agosto de este año. La víctima, menor de edad, le expuso a un familiar que había sido agredida sexualmente por su hermanastro, el hijo de la pareja de su padre. La adolescente explicó que el presunto autor de los hechos le había realizado tocamientos, le había obligado a que ella se los hiciese a él, además de que fue forzada a realizar relaciones sexuales sin su consentimiento.

Asimismo, también dijo que todos estos episodios se habían realizado durante cuatro años y que no había denunciado los hechos antes porque al ser ella pequeña pensó que era algo normal, ya que se fiaba de su hermanastro.

Al conocer lo ocurrido, la familia alertó a la madre y ésta se dirigió a un centro hospitalario para que su hija fuera examinada y se activara el protocolo interdisciplinar de casos de maltrato infantil. Posteriormente, se dirigieron a la Jefatura Superior de Policía para denunciar los hechos.

Al recibir la denuncia, la UFAM se hizo cargo de la investigación, y gracias al testimonio de la menor, pudo identificar al joven. Horas más tarde, el acusado fue detenido por parte de los policías por ser el presunto autor de un delito de agresión sexual.