Detenido un hombre por apuntar con una escopeta a varios coches en una carretera de Menorca

La Policía Nacional ha detenido a un hombre, de nacionalidad española, por apuntar con una escopeta a los coches que pasaban por una carretera de Menorca. Está acusado de un delito de amenazas graves.

Según ha informado la Jefatura Superior en Baleares, los hechos ocurrieron la madrugada del pasado sábado cuando una mujer llamó al 091 para informar de que había un hombre en medio de una carretera apuntando a los coches con una escopeta.

Los agentes de desplazaron hasta el lugar y encontraron a un hombre con una escopeta. Pararon el vehículo a una distancia prudencial y le ordenaron al sujeto que dejara la escopeta en el suelo mientras los policías le apuntaban con sus armas reglamentarias.

Al dejar la escopeta, los agentes le cachearon y hallaron cartuchos para el arma, además de que la escopeta tenía uno en recámara para poder disparar.

El ahora detenido explicó a los agentes que habían entrado varias veces a robar en su finca y que estaba buscando a los autores. Les contó que no le habían llegado a robar nada, pero quería encontrar a quienes entraban en su propiedad.

En ese instante, se acercó un coche al lugar de los hechos y el conductor manifestó que ese hombre le había amenazado previamente con un cuchillo por estar aparcado a un costado de la carretera, sin dificultar el tráfico.

Más tarde, el presunto agresor indicó a los policías que «no había hecho nada malo», ya que no había disparado a nadie, sino que sólo había encañonado a diversos turismos. Por este motivo, detuvieron al hombre por ser el presunto autor de un delito de amenazas graves.

Asimismo, se comprobó que el detenido contaba a su nombre con más escopetas. Por este motivo, el Juzgado dictó auto judicial de intervención del resto de las armas. Otra patrulla se dirigió al domicilio del hombre para intervenir otras cuatro escopetas que se encontraban en su poder.

La instrucción de las diligencias oportunas las realizó el Grupo de Policía Judicial de Ciutadella para su posterior puesta a disposición judicial.