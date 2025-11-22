Desviado el tráfico en la autopista de Andratx por desprendimientos en el puente de Portals

El servicio de Carreteras del Consell de Mallorca ha desviado el tráfico en la autopista Ma-1 dirección Andratx a causa de desprendimientos del puente a la altura de la salida de Portals Nous, en Calvià.

Según ha informado en un mensaje en redes sociales, brigadas del Consell de Mallorca ya están actuando en la reparación y se espera restablecer el tráfico entre esta noche y mañana por la mañana.

En el último año ya se han producido varios cortes de carreteras en Mallorca por este mismo motivo: problemas con desprendimientos o de seguridad a causa del puente que pasa sobre la vía.

El penúltimo se dio el pasado mes de junio cuando el tráfico rodado del paso inferior que une la Autopista de Inca con el centro comercial Alcampo estuvo cortado durante varias semanas. Los técnicos del Departamento de Carreteras del Consell de Mallorca encontraron evidencias del mal estado del puente y decidieron cortar un carril del paso inferior y otro del propio puente ante el riesgo constatado.

Y el último fue en julio cuando el Consell de Mallorca inició unas obras de urgencia en el puente de la Vía de Cintura, a la altura de la calle Eusebi Estada, uno de los tramos más transitados de la isla que conecta con el polígono de Son Castelló, cuya estructura presentaba un «deterioro evidente».

Fue imprescindible cortar dos carriles por sentido, dejando habilitado solo un carril en cada dirección, con el objetivo de minimizar las afectaciones al tráfico. La actuación tuvo una duración de cuatro semanas.

El puente, que soporta puntas de tráfico de más de 170.000 vehículos al día, no había recibido ninguna intervención en 20 años. La degradación visible del hormigón y la exposición del hierro estructural al ambiente motivaron la ejecución urgente.