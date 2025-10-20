Descubre cuáles son los 34 restaurantes que participan en la ruta de tapas más famosa de Palma

La ruta de tapas más famosa de Palma, TaPalma 2025, se celebra del 5 al 9 de noviembre, mientras que el concurso de tapas tendrá lugar el 3 de noviembre en el Palacio de Congresos. La cita, que este año celebra su vigésima edición, se presenta cargada de novedades y sorpresas.

Los 34 restaurantes que participan son los siguientes:

Arume Sake Bar, Bar Central, Bar Pigalle, Bellaombra, Bendito Gusto, Born 8, Can Frasquet, Chez Camille, Cosmopolis, Dalilí, Diecisiete Grados, El Bandarra, Gilda Lobby Club, Ginger Paseo del Borne, Grand Siena, Jose’s 2, Kamaleónico, L’Ànima, La Consentida, La Despensa del Barón, La Previa Palma, La Taperia, La Trastienda, Lievito, Locura Ibérica, Más Natural, Miss Sushi, Montego Bay, Morralla, Nixe Palace, Pasodoble, Parrilla Buenos Aires, S’Hort – Casino Mallorca y Übeck.

El evento, organizado por AgenciaCom y Restauración Mallorca Caeb, y patrocinado por el Ayuntamiento de Palma, Palma Activa, el Consell de Mallorca y Trasmed, tiene como objetivo dinamizar la ciudad durante unos días gracias al sector de la restauración y posicionar Mallorca, y muy concretamente su capital, como punto neurálgico de la gastronomía española.

Así pues, 20 tapas lucharán por obtener el oro en Tapa TaPalma y en Tapa Sobrassada de Mallorca IGP para convertirse en las mejores creaciones gastronómicas de la isla.

Los participantes se pueden consultar en la website www.tapalma.com.