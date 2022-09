Degradación, suciedad y basura en plena temporada alta en la céntrica Plaza de España de Palma, el punto más transitado de la capital balear, ante la indiferencia de un gobierno de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos, que no cumple con los requisitos de cuidado y mantenimiento que requiere el espacio público más visitado de la ciudad.

Baldosas levantadas, pavimento parcheado con cemento, basuras, colillas, una enorme suciedad en bancales y rincones, okupas acampando y una falta de mantenimiento evidente en todos y cada uno de sus rincones. Un panorama desolador para cualquier palmesano, que deja en evidencia la dejadez de la dirección de la compañía municipal de limpieza (Emaya), presidida por el concejal socialista Ramón Perpinyà, que no pone los medios necesarios para adecentar la mayor de las plazas del centro histórico de la capital balear.

Ni en temporada alta, cuando miles de turistas y residentes se dan cita en este espacio de las céntricas Avenidas, el primer edil socialista José Hila da la orden pertinente a los servicios municipales de limpieza, ni a los responsables del departamento de parques y jardines, para que extremen los cuidados en la zona.

La presencia este verano de indigentes y okupas no es más que la constatación de la imparable y continuada degradación en que se encuentra uno de los principales rincones históricos de Palma, por donde hicieron su entrada en el siglo XIII las tropas del rey Jaume I, cuya estatua ecuestre corona este espacio.

Esta lamentable estampa no hace más que evidenciar las sospechas de que el equipo de gobierno está dejando de lado la Plaza de España, ante su próximo vallado por una obras de reurbanización y pavimentación en las que gastará más de tres millones de euros y que tendrán este espacio patas arriba durante 15 meses.

No obstante, la concejal socialista de Infraestructuras, Angélica Pastor, aún no ha concretado el arranque de las mismas. Si la pasada primavera el equipo de gobierno aseguraba que los trabajos empezarían en septiembre, el rechazo de las patronales del pequeño comercio a este calendario ha provocado que la edil no haya puesto aún una fecha exacta para su inicio.

De hecho, esta misma semana, la patronal del pequeño y mediano comercio de Mallorca (Pimeco) ha exigido al Ayuntamiento eliminar el carril bici cuando se remodele la Plaza de España.

Pimeco ha propuesto que la Plaza de España sea completamente peatonal y que no transiten bicicletas ni patinetes. «Pedimos que se busque una alternativa porque es un peligro para los mayores y pequeños, así como para los camareros y los clientes de los bares y restaurantes que pasan muy cerca», ha manifestado el presidente de Pimeco, Toni Fuster.

En paralelo, la asociación ha reclamado un cambio de ubicación de los contenedores de la calle Caputxins que desemboca en este espacio y que se ha convertido en un punto negro por la falta de mantenimiento y limpieza y que «da una imagen vergonzosa del centro». «Nos gustaría que el Ayuntamiento buscase una solución que podría pasar por su soterramiento», ha propuesto Fuster.