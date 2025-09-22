El dato estadístico al que se agarra el Mallorca de Arrasate

El Mallorca se agarra a un dato estadístico muy particular para justificar su posición en la clasificación tras cinco jornadas. El año pasado, ante estos mismos rivales, sumó cero puntos, mientras que en este curso ya lleva dos. Con los números en la mano no le falta razón, pero también es cierto que, siguiendo su lógica, está obligado a ganar el miércoles en Anoeta a la Real Sociedad, ya que en el curso 24-25 se impuso 0-2 en San Sebastián.

Entramos en una semana muy importante en la que el equipo de Jagoba Arrasate disputará dos partidos clave: el miércoles ante la Real Sociedad, que también ha comenzando muy mal la temporada, y que suma los mismos puntos en la clasificación que los mallorquinistas. Evidentemente puntuar en Anoeta es fundamental, y será una buena piedra de toque para comprobar si eran o no reales las buenas sensaciones que se vieron en los últimos minutos del choque de ayer ante el Atlético.

Eso será el miércoles, porque el sábado toca en Son Moix recibir al Alavés en lo que sin duda será una verdadera finalísima, ya que se trata de un rival directo en la lucha por evitar el descenso y que, a estas alturas de Liga, suma ya siete puntos, cinco más que el Mallorca. Lograr el que sería el primer triunfo de la temporada en Palma se antoja vital.

El equipo comenzará a preparar ya hoy el partido del miércoles en San Sebastián en la primera jornada intersemanal de la temporada, pero ya hay dos bajas confirmadas, la del central albanés Kumbulla, que ayer se retiró lesionado con un problema de isquiotibiales que seguramente también le impedirá jugar ante el Alavés el domingo, y la del extremo Virgili, que hoy debe incorporarse a la concentración de la selección sub20 para disputar el Mundial de Chile.

Resultados 2004-25 y 2005-06