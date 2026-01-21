Dani Rodríguez firma hasta junio con el Leganés

Dani Rodríguez ya tiene equipo. El jugador gallego, de 37 años, se ha comprometido con el Leganés por lo que queda de temporada, más una opción por un curso más en función de su rendimiento. El centrocampista abandona la Primera División, pero sigue en la órbita del fútbol profesional y con ganas de demostrar que le queda cuerda para rato. «Ya estoy aquí», dijo en su vídeo de presentación a la afición del Leganés.

El Leganés le ha presentado en su página web de la siguiente manera: «El gallego, con una amplia experiencia en LALIGA, llega tras pasar las últimas siete temporadas y media en el R.C.D. Mallorca.

Natural de Betanzos, Dani Rodríguez se formó en la cantera del Deportivo, llegando a debutar con el primer equipo en un partido de Copa del Rey. Tras pasar por Conquense, Racing de Ferrol o Racing de Santander, llegó en 2015 al Albacete Balompié, consiguiendo el ascenso a Segunda División y debutando al año siguiente en la categoría de plata.

En 2017 se incorporó a las filas del Mallorca, club en el que ha permanecido hasta hace escasas fechas. En su amplia trayectoria en el club balear, destacan dos ascensos a Primera División en 2019 y 2021, una final de Copa del Rey en 2024 en la que marcó el gol de su equipo, o la disputa de la Supercopa de España de 2025. ‘El Tigre de Betanzos’ cerró su etapa como bermellón con 282 partidos oficiales, en los que marcó 32 goles y repartió 39 asistencias.

Centrocampista de gran llegada al área rival, Dani Rodríguez puede ocupar todas las posiciones de medio campo o actuar como media punta. El gallego se incorporará de inmediato a las órdenes de Igor Oca, lucirá el dorsal nueve en su camiseta y será presentado este viernes a las 13:00h. en la I.D. Butarque como nuevo futbolista pepinero».

Así pues, continúa la aventura de Dani Rodríguez, que no llegó a Primera División hasta los 30 años, y que dejó el Mallorca como uno de los mejores jugadores de su historia reciente.