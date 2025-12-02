La Copa no debería preocuparle al Mallorca

Con la inquietud fuera de toda duda que generan sus resultados, su clasificación y su juego, igual al Mallorca no le debería preocupar mucho la Copa. Es más, nadie piensa en una competición holgada sino en mantener la categoría aunque sea en la última jornada después de navegar treinta y ocho semanas entre la permanencia y el destierro.

Un análisis menos superficial de los que se estilan, permitiría recelar de postulados que aceptamos como normales cuando no lo son. Podemos entender que futbolistas como el capitán Raíllo o el colombiano Mojica, de frágil resistencia el primero y agotado por los viajes con su Selección el segundo, necesiten dosificar sus minutos. Lo que es más difícil de creer es que un chaval de 20 años, Jan Virgili, se encuentre cansado a los 80 minutos de cada partido por mucho que corra, su relevo natural, parece que Asano, no esté para actuar nunca más de una hora o que el recién llegado Pablo Torre se haya descolgado ya con un mensaje de: «si no empiezo de titular me cuesta más entrar en el ritmo del partido».

Metidos en el torneo del K.O. la experiencia o experimento de Sant Just no avala a ninguno de los que salieron desde el principio. Si a todo ello añadimos los dos meses de recuperación de Kumbulla como consecuencia de los cuales tampoco está todavía para los 90 minutos, tiene que batir record Cuéllar porque Bergstrom, bien o mal, no se compenetra con sus defensas ni estos confían en él, el paisaje antes de cualquier batalla no invita al optimismo ni pinta para semanas de tres partidos.

Cubrí los partidos de la Real Sociedad en la Liga de Campeones 1982-83 para Supergarcía en Antena 3. Su vuelo charter partía de Palma para recoger a la expedición donostiarra en el antiguo aeropuerto de Sondika. Allí coincidí en los lavabos con John Toshack, quien respondió así a mi pregunta en relación a sus planes de alineación: «jugarán los mismos cabrones de siempre», me contestó. Si me preguntan ustedes por lo que ha dicho Arrasate en su comparecencia forzosa previa al desplazamiento a Soria les tendré que decir algo parecido: «las misma rueda de prensa de siempre».