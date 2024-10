Consenso entre los partidos para limitar en Mallorca la entrada de vehículos y coches de alquiler, tal y como anunció ayer el presidente del PP en el Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que gobierna en coalición con Vox.

Los dos principales partidos de la oposición, socialistas e independentistas de Més dieron hoy la «bienvenida» a Galmés, a las políticas de movilidad sostenible que ambas formaciones «defienden desde hace tiempo», apuntaron como la limitación de la entrada de vehículos, si bien nunca concretaron medida alguna en este sentido durante los ocho años que gobernaron en la institución insular.

Así se han expresado los portavoces del PSOE y de Més per Mallorca, Catalina Cladera y Jaume Alzamora, respectivamente, en sendas ruedas de prensa han valorado las medidas que propone el estudio de carga de la red viaria presentado por el Consell. «Le damos la bienvenida a estas políticas 16 meses después de su toma de posesión», ha dicho Cladera, reclamando que se tomen medidas «valientes» y pidiendo concreción.

Por su parte, Alzamora ha subrayado que el presidente insular «llega tarde» y ha remarcado que Més ya había presentado iniciativas para limitar la entrada de coches y que estas fueron rechazadas.

Desde las filas del PP, la portavoz insular, Núria Riera, ha pedido «altura de miras» a todos los grupos políticos de la institución insular para poder consensuar las medidas en materia de movilidad derivadas del estudio de carga de la red viaria.

«Somos conscientes de las retenciones que sufren los mallorquines», ha subrayado, agregando que, en consecuencia, el Consell solicitó un diagnóstico exhaustivo de la red viaria para responder «con soluciones reales». En esta línea, ha celebrado que «en tan solo un año» el equipo de gobierno haya realizado un análisis técnico y haya puesto sobre la mesa «propuestas decisivas».

Riera ha arremetido contra los anteriores gobiernos insulares, criticando que «en ocho años de parálisis de izquierdas no hubo decisiones, ni estudio, ni tan solo un mínimo interés por el estado de las carreteras». «No pueden pedir valentía los que hasta ahora no habían hecho nada», ha dicho al PSOE y a Més per Mallorca.

Ambas formaciones han traslado su valoración positiva a la limitación de la entrada de vehículos en Mallorca. En este sentido, los de Més han indicado que las propuestas tendrán su apoyo pero para aplicar todas las medidas que plantea el documento y «no solo una cuestión».

La socialista, por su parte, ha indicado que están a favor pero ha reclamado que expliquen «cómo y cuándo» se prevé ejecutar, resaltando la importancia de establecer un calendario.

No obstante, ha considerado que el estudio es «incompleto», ya que no plantea soluciones «restrictivas» en la Serra de Tramuntana o «suficientes alternativas». Además, Cladera echa en falta la incorporación de Zonas de Bajas Emisiones o restricciones «significativas» al uso del vehículo privado.

«Tampoco hace mención a la agenda 2023 ni a los ODS», ha agregado. Igualmente, ha solicitado a Galmés «más concreción, más compromiso y más ambición de la que ha mostrado».

Ambos portavoces han reiterado su petición de exigir las competencias de movilidad terrestre, considerando que para adoptar las medidas que propone el estudio y hacer un plan de movilidad es necesario contar con dichas competencias. En esta línea, el independentista reclamará a Galmés, durante la reunión prevista para esta tarde, la convocatoria urgente de la comisión mixta de traspaso de competencias.

Los portavoces pedirán también al presidente que retire el recurso contencioso-administrativo presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para exigir la retirada inmediata del carril Bus-VAO de la autopista del aeropuerto.

Según Cladera, el estudio propone la ampliación de carriles para el transporte público y colectivo y «sería un ejemplo de coherencia» retirar el recurso. «Dijo que no servía para nada el carril y ahora tiene un informe que le dice que tiene que habilitar más», ha remarcado Alzamora.

Asimismo, han cuestionado la «credibilidad» del presidente insular, señalando que hace seis meses que anunció la reducción de las plazas turísticas y «todavía no ha hecho nada». «No queremos que sea una cortina de humo», ha dicho la socialista.

En cuanto al posicionamiento de Vox, ambos portavoces han recordado que esta formación se han mostrado en contra de las iniciativas propuestas en esta línea en el Consell, así como en la proposición de ley para limitar la entrada de coches en Ibiza que se vota el próximo martes en el Parlament.

«A ver que harán sus socios», se ha preguntado el conseller secesionista mostrando su «incerteza e inquietud» por la posición que adopten los de Santiago Abascal. Cladera, por su parte, ha cuestionado si Vox «frenará» estas «medidas valientes».