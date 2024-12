Un conductor bebido, que superaba con creces la cantidad de alcohol en sangre, y un niño de apenas 4 años, que viajaba sin la reglamentaria silla reglamentaria y obligatoria para su edad para viajar en coche, sufrieron un aparatoso accidente el pasado sábado por la tarde en Alcúdia, Mallorca. El coche que conducía el hombre acabó estrellándose contra una farola y terminó volcando. Los bomberos tuvieron que excarcelar a ambos, que «milagrosamente», tal y como explica la Policía Local del municipio, no sufrieron lesiones de gravedad. El varón, de nacionalidad extranjera pero residente en España, dio 1.89 mg/l en la prueba de alcoholemia, ocho veces más del máximo permitido.

El suceso, tal y como relatan fuentes policiales, tuvo lugar poco antes de las 19.00 horas del pasado sábado día 21 de diciembre en el camino de Aucanada. El coche ibra a gran velocidad y tras colisionar con una farola dio varias vueltas de campana. Ambos ocupantes, un padre y un menor de sólo 4 años, quedaron atrapados y requirieron de la intervención de los Bombers de Mallorca. Ambos fueron trasladados poco después hasta un centro sanitario para ser atendidos, aunque no sufrieron esiones importantes.

La Policía Local terminó imputando al conductor tras el resultado de la prueba de alcoholemia, algo que los agentes consideran «inusual, irresponsable e intolerable» y añaden que «nunca antes habían visto una tasa de alcohol tan alta en este cuerpo policial».

El varón está acusado de un supuesto delito contra la seguridad vial y además aún no ha podido demostrar que tenga el carnet de conducir validado en España, por lo que podría ser investigado también por este mismo hecho.

Informe de la DGT

El número de conductores denunciados en Baleares por usar el móvil al volante ha alcanzado los 4.217 a lo largo del año 2024, lo que representa un 28% más que el año anterior.

Estos son algunos de los datos que hizo públicos la Dirección General de Tráfico (DGT) el pasado mes de octubre, a través de un comunicado, en el que ha indicado que su intención es reducir este factor de riesgo, ya que en España representa el 30 por ciento de los accidentes mortales y es una de las causas más frecuentes de infracción, junto con el consumo de alcohol, drogas o un uso inadecuado del cinturón de seguridad.

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, y la jefa provincial de Tráfico, Francisca Ramis, presentaron en Palma la campaña No corras, no bebas, no cambies de ruedas, que se desarrolla con la colaboración de la Federación Nacional de la Asociación de Personas con Lesión Medular y otras Discapacidades Físicas (Aspaym).

Durante un control preventivo de alcoholemia dirigido a los conductores, voluntarios de la entidad acompañaron a los agentes de tráfico para explicar, en primera persona, su testimonio acerca de las consecuencias de los accidentes de tráfico.

Ramis subrayó entonces la importancia de concienciar sobre las «secuelas irreversibles» que puede tener una distracción al volante, por «muy breve y pequeña que sea». En ese sentido, ha insistido en que este es un factor «concurrente en el 31 por ciento de los siniestros de tráfico con víctimas mortales».