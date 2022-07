Condenan a un director general de Armengol por no abstenerse en una oposición que aprobó su hija, en concreto, al director general del IB-Salut, Juli Fuster, que era pareja de la consellera socialista de Salud, Patricia Gómez , cuando fue nombrado en 2015.

Los socialistas de Baleares fieles a su manual de que todo queda en casa, vuelven a quedar en evidencia tras la sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) que ha condenado al Govern por la intervención de Fuster en una oposición de facultativo del área de anestesia y reanimación en el sector sanitario de Ponent de Mallorca en que se presentaba y obtuvo plaza su hija.

El juez de la Sala de lo Contencioso avala así la denuncia de uno de los aspirantes, cuyo examen no fue calificado y que cuando recurrió se encontró con que sus alegaciones fueron desestimadas por este director general que, lógicamente, tenía la obligación legal de abstenerse.

El fallo judicial deja claro que «Fuster no podía intervenir en el proceso selectivo porque incurría en causa legal de abstención al ser el padre de una de las participantes en la convocatoria». Por tanto la falta de abstención «no es ni irrelevante ni intrascendente», dado que, como subraya el juez, «Fuster no solo no se ha abstenido sino que ha decidido excluir a un competidor de su hija en el procedimiento selectivo en el que ambos participaban.

A la falta de abstención se suma, pues, que «el demandante fue excluido del proceso selectivo no siendo calificado su examen». El juez finalmente sentencia a favor del derecho del recurrente a no ser excluido del procedimiento selectivo, e insta a la IB-Salud a que sea calificado su examen por un tribunal al efecto nombrado de nuevo y que continúe el procedimiento hasta su culminación conforme a Derecho, imponiendo las costas del juicio a la parte demandada hasta un máximo de 2.000 euros.

Nada más conocerse la sentencia judicial el portavoz del Partido Popular en el Parlament, Toni Costa, ha informado a los medios de comunicación que ha solicitado la comparecencia de la consellera de Salut, Patricia Gómez y la dimisión del director general del IB-Salut , Juli Fuster, por su intervención en las oposiciones en las que se presentaba su hija y en las que se excluyó a otro aspirante. «Son unos hechos muy graves que se condene al IB-Salut porque su director general y actual marido de la consellera, haya intervenido en unas oposiciones en las que participaba su hija», manifestó Costa.

Además, desde el PP han recordado que estos hechos contravienen el código ético del Govern en el punto cinco de conflicto de intereses.

En este sentido, el popular ha pedido la comparecencia en el Parlament de la consellera de salut, Patricia Gómez, para que dé explicaciones sobre esta cuestión y el cese del director general del IB-SAlut, Juli Fuster, ante estos hechos «tan graves». «No puede continuar en su cargo ni un día más», ha apuntado.

Por otro lado, Costa ha recordado que hay un mandato del Parlament desde el año 2015 por haberse nombrado a Juli Fuster director general del IB-Salut siendo en aquel momento pareja de la consellera, Patricia Gómez.