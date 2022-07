El edil Alberto Jarabo de Podemos es de los 29 ediles de Palma el único que no cumple con la Oficina Anticorrupción y que tiene deberes pendientes con este ente público en el que no ha presentado, a fecha de hoy, la declaración de la renta del ejercicio 2020 que tendría que haber remitido hace más de un año tal y como exige este organismo adscrito al Parlament balear.

El concejal de Justicia Social del Ayuntamiento de Palma, Alberto Jarabo, es el único de los regidores con plaza en el Salón de Plenos municipal que mantiene su desafío ante este organismo encargado de fiscalizar bienes, rentas y patrimonios de altos cargos, en el caso del Consistorio palmesano, un total de 74 personas.

Si su compañera de filas, la ya concejala de Participación y Gobierno Interior, Claudia Costa del Río, llevaba tres años sin presentar documentación alguna ante esta entidad, y la entregó toda unas horas después de que OKDIARIO informara sobre el particular, Jarabo no ha obrado igual, y no ha entregado la declaración de la renta del año que estalló la pandemia, ni tampoco aún la de este año, si bien, en este último caso tiene como fecha límite para hacerlo hasta el próximo uno de agosto.

Y si nos atenemos a las estadística no parece que vaya a hacerlo dado que las declaraciones de la renta que presentó correspondientes a las anualidades de 2018 y 2019 las presentó en ambos casos el mes de junio.

Jarabo vulnera así el artículo 25 de la Ley 16/2016 de creación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears que obliga a todos los cargos públicos a formular en el registro de declaraciones y actividades una declaración patrimonial, comprensiva de la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones patrimoniales, intereses y actividades, hasta seis meses anteriores a su nombramiento.

Se desconoce los motivos que han llevado al también portavoz del gobierno municipal a no entregar la declaración de la renta de ese año en un organismo, cuya creación impulsó el mismo la pasada legislatura siendo diputado y portavoz de Podemos en el Parlament balear.

Tras su nacimiento a finales de 2017, Jarabo ya la utilizaba para hacer propaganda política contra el PP manifestando que la Oficina Anticorrupción tiene que servir para que «ni un euro de los ciudadanos acabe en manos de corruptos, ladrones y presidente de partidos políticos que cobran en negro».

«La oficina defenderá uno de nuestros principios como partido político, la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática», dijo por aquel entonces el que hoy es el único concejal del Ayuntamiento de Palma que no ha presentado la declaración de la renta de 2020 y que se expone a un sanción mínima de 1.000 euros.

Como sucede con el caso de la edil Costa, se desconoce si la Oficina Anticorrupción liderada por un ex alto cargo socialista, Cristóbal Milán, ha procedido ya a sancionar a los dos concejales de Podemos en el Ayuntamiento de Palma por sus incumplimientos en la presentación de estas declaraciones.