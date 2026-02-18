Condenado a nueve años de cárcel un padre por violar a su hija de 3 años y contagiarle la gonorrea en Palma

La Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a nueve años de cárcel a un padre por violar a su hija de tan sólo tres años de edad y contagiarle la gonorrea en su casa de Palma en 2022. El Tribunal considera que el hombre agredió sexualmente a la menor a sabiendas de que era portador de la enfermedad.

La Fiscalía reclamaba inicialmente 15 años de prisión para el agresor, aunque al final se le ha rebajado la pena a nueve años de cárcel. También se le ha impuesto la obligación de indemnizar a la víctima con 20.000 euros.

El contagio se produjo durante los contactos sexuales que se producían cuando se bañaban juntos. La niña tuvo que recibir tratamiento médico con antibióticos durante cerca de un año por la infección.

Fue el propio condenado el que reconoció ante el juez que su higiene personal era muy escasa. «Soy un desastre y muy dejado. Me lavo la cara por la mañana y ya no me lavo más», aseguró hace unas semanas en el juicio. Explicó que se metía en la bañera llena de agua después de orinar y que después se bañaba la niña.

La principal tesis de la defensa ha sido en todo momento que el contagio pudo haber sido accidental, provocado por los baños o las toallas compartidas. Sin embargo, esta posición ha sido finalmente rebatida.

La defensa del condenado, que ha sido ejercida por el letrado Daniel Castro, ha adelantado que recurrirá la sentencia entendiendo que la Sala no ha tenido en cuenta los argumentos en favor de su defendido y expuestos en la vista.

Para la defensa sólo se podía atribuir a su cliente un delito de lesiones por imprudencia al considerar que no hay prueba alguna de que se produjera un abuso sexual.

El abuso sexual, único escenario posible

Una técnico de la Unidad de Valoración de Abuso Sexual Infantil (Uvasi) explicó en el juicio que las entrevistas con la niña arrojaron resultados compatibles con haber sufrido un episodio de violencia sexual. Fue a esta técnico, según ha recordado, a quien la niña respondió «fue papá» cuando se le preguntó «si alguien le había hecho pupa».

Las pediatras que exploraron a la niña cuando acudió al centro de salud por las dolencias vaginales explicaron que el escenario del abuso sexual era el único posible para la transmisión de la gonorrea, que sólo se contagia por contacto íntimo entre mucosas, lo que apuntaría en este caso el contacto entre los genitales del hombre con los de la niña.