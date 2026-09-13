El concurso de ideas para el futuro jardín botánico de Palma tendrá que esperar: impugnado y paralizado a las primeras de cambio

El concurso de ideas para el futuro jardín botánico de Palma, impugnado y paralizado a las primeras de cambio después de que fuera aprobada su convocatoria en la última semana del pasado mes de julio.

La iniciativa del alcalde de Palma, Jaime Martínez, a la que aún no se habían presentado propuestas sobre la mesa, se ha encontrado con la oposición del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que ha presentado y ya remitido la impugnación del anuncio de la licitación y de las bases reguladoras, del concurso de anteproyectos, con intervención de jurado, para la implantación de esta iniciativa urbanística.

El concurso de ideas aprobado por la Junta de Gobierno es clave para la recuperación de dos espacios urbanos de marcado perfil estratégico, como las abandonadas Ses Cases des Retiro en la Bonanova y la prolongación del denominado Parc de ses Vies, entre los barrios de Son Oliva y Son Forteza.

El citado concurso de ideas, que daba un plazo hasta el 9 de octubre para presentar propuestas, ha quedado paralizado y el veredicto del jurado formado por técnicos municipales, el Colegio de Arquitectos, expertos agronómicos y representantes vecinales de La Bonanova y Son Forteza Nou, tendrá que esperar.

Fue el pasado 4 de septiembre cuando se notificó al Ayuntamiento de Palma la interposición de un recurso especial en materia de contratación, contra el anuncio de la licitación y los pliegos del concurso de anteproyectos con intervención de jurado por la demarcación de Baleares del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Illes Balears.

Esta misma semana, y una vez aprobado el informe de los servicios técnicos municipales de la Gerencia de Urbanismo, tramitadora del concurso de anteproyectos, con intervención de jurado, para la implantación del jardín botánico de Palma, el Ayuntamiento ha remitido al Tribunal Central de Recursos Contractuales, junto al expediente de contratación, el informe relativo al recurso especial presentado para que decida sobre el particular.

Hasta que no haya ese pronunciamiento, el futuro jardín botánico tendrá que esperar, si bien, dados los plazos de la convocatoria, las obras difícilmente iban a poder arrancar esta legislatura. Se trata más bien de un proyecto de cara a la próxima, como es el caso de la recuperación del edificio de Gesa y el resto de la fachada marítima, la abandonada antigua cárcel o la reforma integral de la plaza Mayor, o el nuevo recinto ferial, entre otras iniciativas en la extensa cartera de propuestas para el futuro de Palma del alcalde Jaime Martínez.

En el caso de esta iniciativa, el proyecto básico no nace como un recinto cerrado, sino como una red abierta denominada Sistema Botánico Mediterráneo de Palma, que irá sumando subsedes especializadas con los años, además de los dos citados.

La sede central se ubicará en Ses Cases des Retiro, ocupando unos 49.000 metros cuadrados en el entorno de Bellver. Además de que el propio bosque de Bellver se integrará como una colección viva del ecosistema forestal, este ámbito albergará un centro de interpretación y áreas expositivas sobre la flora y la historia local, laboratorios científicos, aulas de formación y un herbolario, y zonas de cultivo con un invernadero de reproducción y colecciones de flora autóctona.