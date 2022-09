Colas de nunca acabar en la Intermodal de Palma para el abono gratuito de viaje en tren y metro, donde en la mañana de hoy se llegaron a concentrar más de un centenar de personas para poder gestionar su tramitación.

La evidente falta de recursos humanos en estas oficinas del TIB por la más que cuestionada gestión de la Conselleria de Movilidad y Transportes del Govern balear, presidida por el conseller socialista Josep Marí, ante el previsible incremento de la afluencia de público, ha colapsado de facto el servicio.

El comité de empresa ya advirtió el pasado mes de agosto del caos que se avecinaba para el presente mes de septiembre, si la dirección de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) no reaccionaba contratando más personal, como así ha sucedido, dado que la saturación en las oficinas de la compañía es ya más que evidente.

Son muchos los que ante este panorama optan por darse la vuelta y dejar para otro día la gestión del abono y así no soportar una espera interminable de más de tres horas.

No había que tener dotes adivinas para prever un incremento del número de usuarios teniendo en cuenta la vuelta a la normalidad, tras dos años de pandemia, y que ha supuesto sólo en el primer semestre del año un aumento constante de usuarios de transporte público en Mallorca de hasta un 25 % más.

Estos datos también se ven reflejados en la demanda de nuevos titulares de la tarjeta intermodal. Entre los meses de enero y agosto de 2022, el Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM) ha emitido 45.390 tarjetas nuevas, cuando durando el mismo periodo de 2019 se habían emitido 25.012. Esto supone un incremento de un 75 %.

Respecto a estos meses de verano, hay que señalar que en julio de 2022 se han gestionado 7.071 tarjetas nuevas, cuando en 2019 este mes se emitieron 4.377, con un incremento porcentual del 61,5 %.

Y este mes de agosto de 2022, un total de 7.652 tarjetas nuevas, mientras que en agosto de 2019 fueron 2.855 tarjetas. Esto supone un incremento de un 108 % hasta un más de 350.000 abonos.

Con la inminente vuelta del curso escolar y la entrada en vigor de la gratuidad del tren y el metro era más que previsible un crecimiento de la demanda, que será aún mayor cuando comience el curso universitario en la UIB, por lo que si no se refuerzan las frecuencias de paso de los convoyes de tren y metro, la saturación puede ser dramática.

La gratuidad en la red ferroviaria y el descuento del 50% en el precio del autobús en Mallorca no se aplicará a los residentes que no dispongan de esta tarjeta, ni a los no empadronados en la Isla, mientras los autobuses públicos son gratuitos en Menorca, Ibiza y Formentera.

La obtención del abono del TIB permitirá hasta el 31 de diciembre a los usuarios regulares del transporte público un ahorro más que notable en el gasto. Así, por ejemplo en Mallorca, una persona que haga habitualmente el trayecto más largo en bus (cuatro saltos) podrá ahorrar más de 200 euros durante los próximos cuatro meses (53 euros mensuales).

Pero para sacar rendimiento a estos descuentos, el Govern balear deberá de proceder a reforzar el transporte público, para así responder al incremento de la demanda durante el próximo otoño.