Una vez pasadas las fiestas de Navidad y Reyes, los trabajadores del tren de Mallorca retoman este viernes el conflicto con la Conselleria de Movilidad y Vivienda, liderada por el conseller socialista, Josep Marí Ribas, y los paros parciales del servicio ferroviario que tendrán lugar, a primera, y última hora del día. En concreto, entre las 07.05 y las 07.25 horas, las 08.05 y las 08.25 horas y las 09.05 y las 09.25 horas.

También se sucederán interrupciones por la tarde, entre las 17.05 y las 17.25 horas, las 18.05 y las 18.25 horas y de 19.05 a las 19.25 horas. Seguirán en los mismos términos horarios la próxima semana, los días 10, el 13, el 19, y hasta el 24 de enero.

Además el 16 de enero, coincidiendo con la celebración de la Revetla de Sant Antoni, hay paros previstos entre las 00.00 y las 05.00 horas, de 10.30 a 11.30 horas y de 17.00 a 18.00 horas. En la misma línea, el 17, el 18, el 19 y el 20 de enero, se parará también entre las 00.00 y las 05.00 horas, fechas donde la capital balear celebra las fiestas patronales de Sant Sebastià.

El conflicto entre la dirección de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) del Govern balear, y el comité de empresa se remonta al otoño pasado, en concreto al mes de octubre, sin que, hasta la fecha, y después de decenas de jornadas de interrupciones del servicio, los sindicatos hayan logrado avances significativos en sus reivindicaciones.

El anuncio de estos paros, hecho público en la mañana de hoy, ha venido acompañado del mensaje lanzado por el comité de huelga en el que expresa su decepción, al no haber recibido del Govern, un regalo de Reyes que consista en «una apuesta decidida por el diálogo y la mejora de SFM».

Desde el Ejecutivo balear de la socialista, Francina Armengol, no se han lanzado propuestas para acercar posturas con los sindicatos que, entre otras cuestiones, exigen que el futuro tranvía de Palma que no entrará en funcionamiento, como mínimo, hasta la próxima legislatura, sea explotado directamente por SFM y que el Govern no privatice su gestión.

Una apuesta por un modelo público de movilidad, que pasaría también por la contratación de más personal para el servicio ferroviario. Sobre este particular hay que indicar que los sindicatos ferroviarios hicieron público hoy, que la dirección de SFM, ha procedido a la supresión de un servicio de tren, entre la estaciones de Manacor e Inca por falta de personal, según la circular de la empresa difundida este jueves por los representantes de los trabajadores.