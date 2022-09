Amenaza de colapso en el tren y metro de Mallorca tras entrar este jueves en vigor su gratuidad

Amenaza de colapso en el tren y metro de Mallorca tras entrar este jueves en vigor la gratuidad de un servicio de transporte público ya de por si deficiente, por la falta de inversión en recursos humanos y materiales del Govern balear presidido por la socialista, Francina Armengol, y la menor frecuencia de paso de los convoyes aprobada en plena temporada alta.

Con la llegada del día uno de septiembre entra hoy en vigor la gratuidad de este servicio, y el riesgo de saturación del mismo como ya advirtieron hace un mes los sindicatos del comité de empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) sin que el conseller socialista de Movilidad y Vivienda, el ibicenco Josep Marí Ribas, haya tomado medida alguna para poner coto a esta situación.

Las bonificaciones beneficiarán, de entrada, a unos 300.000 usuarios mallorquines del servicio ferroviario que, a día de hoy, ya disponen de un abono multiviajes aunque se espera que esta cifra se incremente en los próximos días, y hasta final de año, porque la gratuidad no se aplicará a los residentes que no dispongan de esta tarjeta, ni a los no empadronados en Mallorca.

En relación al transporte por carretera del TIB en Mallorca para los usuarios con abono o tarjeta, los viajes costarán un 50% menos mientras en Menorca, Ibiza y Formentera el servicio será gratuito. Sin embargo, ningún balear residente en estas tres Islas, podrá beneficiarse de la gratuidad de tren y metro en Mallorca, si no están empadronados en algún municipio de la mayor de las Islas Baleares.

La gratuidad del transporte ferroviario que hoy entra en vigor en Mallorca, puede convertirse en un serio problema para sus usuarios por la reducción de las frecuencias del grueso de las líneas de tren y metro que adoptó la dirección de SFM este verano y la falta de personal que vienen denunciado los sindicatos, pese a que desde hace cinco años el Ejecutivo balear viene anunciando, y no concretando, un refuerzo del número de operarios del servicio.

Tras advertir hace un mes el comité de empresa del caos que se avecinaba para el presente mes de septiembre, la dirección de SFM reaccionó anunciando la contratación de más personal, medida que aún no se ha materializado.

Como advierte el diputado del PP en el Parlament balear, Lluís Camps, «han vendido transporte público gratis para todo el mundo, y va a quedar desbordado el servicio sobre todo cuando empiecen los colegios y la universidad. Está muy bien decir que todo es gratis, pero si no tienes recursos para materializarlo porque se va a colapsar, estas engañando a la gente. Y después que pasará en enero, ¿harán pagar otra vez a la gente?», se pregunta este diputado menorquín

Hay que recordar que la Asociación de Usuarios del Tren remitió el pasado mes de julio una carta al conseller socialista de Movilidad, Josep Marí, en la que advertía de la «deficiente» prestación del servicio ferroviario, exigía un «aumento urgente y suficiente» de la plantilla y denunciaba «el descontrol en la circulación de los trenes, con cambios inesperados de andenes y de los convoyes en la Estación Intermodal cuando los usuarios ya están acomodados». El conseller Ribas, lejos de actuar, no ha adoptado medida de choque alguna.