Los clubes náuticos de Baleares recriminan al PSOE que genere crispación política con la Ley de Puertos

La Asociación de Clubes Náuticos de Baleares (ACNB) quiere dejar claro en un comunicado que la proposición para la reforma de la Ley de Puertos de Baleares es una iniciativa de esta entidad, que representa a 24 clubes deportivos del archipiélago. El objetivo de la propuesta es proteger de forma efectiva a los clubes náuticos ante el creciente proceso de gentrificación portuaria que se está produciendo en las Islas, después de que cuatro de sus miembros hayan perdido sus concesiones.

Este organismo asegura que «no es cierto que el conseller del Mar, Juan Manuel Lafuente, haya liderado esta proposición, como persiste en hacer creer públicamente el diputado socialista Marc Pons y el PSOE en el Parlament». Recuerda que Marc Pons es «plenamente consciente de que la proposición surge de la ACNB, ya que miembros de su partido fueron informados personalmente de la iniciativa y se les invitó a sumarse a ella», en busca del máximo consenso para su toma en consideración y eventual aprobación tras el debido proceso de tramitación y enmiendas.

Los clubes náuticos de Baleares representan a más de 20.000 asociados que tienen diferentes sensibilidades políticas. Explican que «son entidades transversales y un ejemplo de convivencia frente a la polarización que, por desgracia, domina la vida pública de un tiempo a esta parte. No es función de esta asociación ni de su junta directiva entrar en cuestiones propias del debate político y precisamente por ello no puede permitir que su legítima proposición para proteger a los clubes, garantizando su continuidad y la de la importante labor deportiva y social que desarrollan, se instrumentalice de forma partidista y, menos aún, faltando a la verdad».

La ACNB insiste en su comunicado en que la idea de modificar la Ley de Puertos es de la Asociación de Clubes Náuticos de Baleares, no del Govern balear que preside Marga Prohens.

«La ACNB no tiene inconveniente en defender su propuesta ante los grupos parlamentarios que lo consideren necesario, incluso por segunda vez. Tras el debate en el Parlament de la semana pasada, se acordó buscar fecha para una reunión con el grupo Més per Mallorca, después de no haberse recibido respuesta a la primera solicitud», señalan los clubes náuticos.

En cuanto al contenido de la proposición y la cuestión de fondo que verdaderamente interesa a los socios y usuarios de los clubes náuticos, la ACNB recuerda que las mismas propuestas fueron presentadas durante la pasada legislatura, hasta el punto de que el anterior Govern del Pacte que lideraba Francina Armengol llegó a redactar un texto que, por alguna razón, quedó guardado en un cajón.

La iniciativa, insisten desde la asociación, tiene como objetivo principal proteger a los clubes náuticos y garantizar su continuidad. Se trata de una medida que homologa la normativa autonómica con la estatal en lo referente a las condiciones y plazos de las prórrogas de las concesiones. Estas prórrogas no son automáticas, sino que están condicionadas a las inversiones destinadas a mejorar la red portuaria y al sostenimiento del plan deportivo que ha situado a Baleares como una de las principales potencias mundiales en deportes como la vela y el piragüismo.

La ACNB concluye su comunicado confiando en que el debate en defensa de los clubes náuticos no se desvíe de sus cauces naturales ni se utilice para alimentar la crispación y el deterioro del diálogo constructivo que los ciudadanos demandan de los partidos políticos y de los diputados que los representan.