Cientos de aficionados han despedido a los jugadores del Mallorca en Son Moix

Cientos de aficionados han despedido esta mañana a los jugadores del Real Mallorca en la puerta cero de Son Moix, convocados por el Moviment Mallorquinista, antes de coger el avión para desplazarse a Sevilla para disputar este sábado la final de la Copa del Rey ante al Athletic Club.

Uno a uno los jugadores que dirige el técnico mexicano Javier Aguirre han ido subiendo al autobús, entre cánticos y gritos de apoyo de los seguidores bermellones, ataviados con bufandas y banderas mallorquinistas, entre los que se encontraban muchos niños y adolescentes, al estar todavía de vacaciones.

Abdón Prats, Muriqi, Antonio Raíllo y Dani Rodríguez han sido los más aclamados por los aficionados e incluso alguno le ha espetado a Abdón, cuando el autocar ya estaba saliendo del recinto, que él será quien nos dé la soñada segunda Copa del Rey.

Junto al equipo viaja todo el equipo directivo del Real Mallorca, liderado por el presidente Andy Kohlberg y el CEO, Alfonso Díaz.

El equipo tiene previsto llegar sobre las 13.00 horas a Sevilla. El entrenamiento oficial previo a la final está programado a las seis de la tarde, pero antes comparecerán ante los medios el entrenador Javier Aguirre y el capitán Antonio Raíllo.

Una vez que el autobús del equipo ha abandonado Son Moix, muchos aficionados han abarrotado la tienda oficial del Mallorca para comprar camisetas, banderas, bufandas y todo tipo de merchandising para apoyar al equipo mañana. Desde primera hora de este viernes se han formado grandes colas en la tienda y los empleados no daban abasto.

Javier Aguirre facilitará la convocatoria a primera hora de esta mañana, pero ha viajado a Sevilla toda la plantilla, a expensas de saber el estado físico de Omar Mascarell y Martin Valjent, que están entre algodones y que en principio no deberían ser titulares. El mexicano aún no ha decidido la alineación inicial porque tiene algunas dudas y posiblemente no se decante de manera definitiva por el once hasta primera hora del mismo sábado.

Otro acto protocolario que se celebra este viernes es la foto de los entrenadores y los capitanes con el trofeo de la Copa del Rey, que se producirá entre la sesión preparatoria del Mallorca y la del Athletic. Ernesto Valverde e Iker Muniain serán los representantes rojiblancos y serán también quienes comparezcan ante los medios antes de su entrenamiento, que será a las ocho de la tarde.