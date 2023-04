El centro comercial Porto Pi regala más de 2.000 premios esta Semana Santa.

Con la llegada de la primavera, el centro comercial Porto Pi, propiedad de MERLIN Properties, llevará a cabo del 31 de marzo al 15 de abril la activación Spring is in the air, un túnel de confeti en el que los clientes podrán entrar y cazar al vuelo uno de los más de 2.000 premios que hay en juego.

El túnel estará en Planta Alta, frente a la tienda Bershka, y los clientes podrán participar en él registrándose en la web https://www.portopicentro.es/ES/landing/Spring y presentando un ticket del mismo día de cualquier comercio del centro comercial por un importe igual o superior a 20 euros.

Grandes marcas del centro como Sprinter, Guess, La boutique del Gelatto o Mr Wonderful participan en la acción Spring is in the air con regalos de lo más diversos como vales de compra, tarjetas regalo, desayunos, tratamientos de belleza o complementos, informa la compañía en un comunicado.

Porto Pi, situado en Palma y reformado recientemente, cuenta con cuatro plantas de tiendas, opciones de ocio, cultura y restauración, zonas verdes y terrazas, convirtiéndolo en un polo de atracción comercial y turística.

Goza de un mix comercial muy completo dando cabida a más de 100 tiendas con marcas como Grupo Inditex, Grupo Tendam, H&M, Mango, Sprinter, Primor o Deichmann. Un espacio moderno e innovador donde la experiencia del visitante es brillante, segura, dinámica y accesible.