‘Cazan’ en plena acción a una carterista en Mallorca: roba a unos turistas en Valldemossa y la graban tirando la cartera

La pillaron. Y, cuando se dio cuenta de que la estaban grabando, ya era demasiado tarde. Una mujer fue sorprendida en plena acción en Valldemossa (Mallorca) después de robar la cartera a unos turistas. Un testigo sacó su teléfono móvil y comenzó a grabarla justo después del supuesto hurto. La reacción de la mujer no deja indiferente: al verse descubierta, intenta deshacerse de la cartera y acaba dejándola en una papelera.

La escena, que habría tenido lugar en una de las zonas más frecuentadas por visitantes de este municipio mallorquín, quedó registrada en vídeo. Las imágenes muestran a la mujer después del supuesto robo y el momento en el que se percata de que alguien ha comenzado a grabarla con su teléfono.

Hasta ese instante, los turistas no se habrían dado cuenta de que les faltaba la cartera. La situación cambia por completo cuando aparece el teléfono móvil. El testigo mantiene la cámara enfocada sobre la mujer y consigue seguir sus movimientos. Al comprender que ya no está pasando inadvertida, la presunta carterista intenta desprenderse de la cartera que supuestamente acababa de sustraer.

La solución que encuentra es una papelera. La mujer se acerca y deja allí la cartera, en un intento aparentemente destinado a deshacerse de ella. Pero el ciudadano que la está grabando no pierde detalle y continúa registrando la escena.

Es entonces cuando la tensión aumenta. La mujer se percata definitivamente de que está siendo grabada y reacciona con enfado contra la persona que sostiene el teléfono móvil. Se encara con ella, pero el testigo no interrumpe la grabación.

El objetivo ya estaba conseguido. La cartera había sido localizada. Y lo más importante: sus propietarios podían recuperarla. Según los testigos a los que ha tenido acceso OKBALEARES, los turistas no se habían enterado inicialmente de que habían sido víctimas del supuesto robo. La intervención del testigo permitió alertarles de lo ocurrido y recuperar unas pertenencias que contenían dinero y documentación.

De no haber sido por esa intervención, la cartera podría haber acabado en la papelera sin que los turistas supieran siquiera dónde la habían perdido. El episodio vuelve a poner sobre la mesa la problemática de los carteristas que actúan en zonas turísticas de Mallorca y una práctica que cada vez está ganando más protagonismo: sacar el móvil y grabar a los presuntos ladrones cuando son descubiertos.

La escena recuerda a lo que desde hace tiempo ocurre en Barcelona, especialmente en el Metro y en otros puntos con una elevada concentración de turistas. Allí son habituales los vídeos de ciudadanos que detectan a presuntos carteristas, los graban y avisan a gritos al resto de pasajeros para impedir que puedan actuar con discreción. Ahora, esa particular forma de reacción ciudadana parece haber encontrado también su espacio en Mallorca.

Y Valldemossa se ha convertido en uno de los escenarios donde se ha puesto el foco sobre este problema. El municipio recibe diariamente a numerosos turistas que recorren sus calles, visitan sus lugares más emblemáticos y se concentran en determinados puntos del casco histórico. Para los denominados ladrones al descuido, las aglomeraciones y las distracciones de los visitantes pueden convertirse en una oportunidad.

Una mochila abierta, un bolso que queda momentáneamente sin vigilancia o una cartera guardada en un bolsillo fácilmente accesible pueden ser suficientes. El problema es que la víctima muchas veces no nota el robo en el momento.

Ese es precisamente uno de los factores que dificulta la reacción inmediata. Cuando el turista descubre que le falta la cartera, el presunto autor puede encontrarse ya a varios metros o incluso haber abandonado la zona.

En el caso de Valldemossa, sin embargo, ocurrió algo diferente. Alguien estaba mirando. Y decidió sacar el móvil. La grabación permitió seguir a la mujer después del supuesto hurto y observar cómo intentaba desprenderse de la cartera. La reacción de la presunta carterista al descubrir la cámara acabó convirtiéndose en una segunda parte del episodio que también quedó registrada.

El fenómeno de grabar y señalar a los presuntos carteristas ha generado además un intenso debate en redes sociales. Los defensores de esta práctica consideran que las cámaras de los teléfonos móviles pueden servir como elemento disuasorio y permitir que otros ciudadanos sean alertados.

En el otro lado están quienes advierten de los riesgos de convertir las redes sociales en un sistema de señalamiento público. Una grabación puede documentar unos hechos, pero la determinación de si se ha cometido un delito y quién es responsable corresponde a las autoridades y, en último término, a los tribunales.

Por eso, ante una situación de este tipo, la recomendación es evitar enfrentamientos y avisar a la Policía o a la Guardia Civil. Grabar los hechos desde una posición segura puede aportar información, pero la intervención ciudadana no debe poner en riesgo la integridad de nadie. En Valldemossa, el testigo consiguió, al menos, llamar la atención sobre lo que estaba sucediendo.

Y los turistas recuperaron lo que habían perdido. Una cartera, dinero y documentación que pudieron haber desaparecido en cuestión de segundos acabaron de nuevo en manos de sus propietarios. La escena deja además una imagen cada vez más habitual en los destinos turísticos: un presunto carterista ya no solo tiene que esquivar las miradas de los turistas y las cámaras de seguridad. También puede encontrarse con un ciudadano que saque su móvil y empiece a grabar.

En Mallorca, esta nueva forma de reaccionar ante los hurtos parece haber llegado para quedarse.