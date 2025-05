Caso RiscBal: El jefe de Més defiende el fichaje del ex conseller independentista y no ve puerta giratoria

El líder de la formación independentista de Mallorca, Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha justificado este lunes el polémico fichaje del ex consejero de su partido por una empresa impulsada por el Govern del que formaba parte y al que la entonces presidenta, la socialista Francina Armengol, inyectó poco antes 1,7 millones de euros.

Apesteguía no ha tenido ninguna duda en respaldar que el que fuera consejero de Medio Ambiente de su formación en la pasada legislatura, Miquel Mir, fichara por una empresa impulsada por el Govern del Pacto de izquierdas una vez abandonó la vida política en primera línea: «Miquel Mir es especialista en esta materia, la de los riesgos por catástrofes naturales. Por tanto, entiendo que esto entra dentro de su ámbito profesional. No veo puerta giratoria. Me parece lógico. Son ámbitos público y privado que en este caso son distintos. A mí me sorprende más ver ministros que son médicos y ahora son consejeros de empresas eléctricas. Cuando acabe mi carrera política, volveré a un instituto, que también está participado por el gobierno de las islas baleares» ha respondido Apesteguía preguntado por este asunto por OKBALEARES.

Este digital adelantó el pasado 24 de abril que el que fuera conseller de Medio Ambiente con Francina Armengol y perteneciente al partido independentista Més per Mallorca, Miquel Mir Gual, no ha tardado en incorporarse como investigador a una empresa, RiscBal, Observatorio de Riesgos Naturales y Emergencias de las Islas Baleares, impulsada con dinero del Gobierno balear del que él formaba parte y acogida bajo el paraguas de la UIB (Universidad de las Islas Baleares).

En febrero de 2023, a pocos meses de que las urnas echaran a la izquierda del Gobierno balear, Miquel Mir Gual, figura destacada de la formación independentista Més per Mallorca, anunciaba su inminente retirada de la primera línea política para dedicarse a la docencia y la investigación como profesor asociado de la UIB.

Sin embargo, tan solo un mes después, el 23 de marzo, Mir acompañaba a Francina Armengol en la presentación de una nueva empresa, creada como «encargo de gestión del Govern a la UIB». Se trataba de RiscBal. Aunque el protagonismo del acto era para la presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol, quien era realmente conocedor de todos los detalles tanto de las funciones del Observatorio como de las instalaciones que se estrenaban ese día en Inca no era otro que Miquel Mir Gual, como acredita la galería de fotografías del evento. Miquel Mir se incorpora como investigador de RiscBal en novienbre de 2024, año y medio después.