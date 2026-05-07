Casi la mitad de la población de Baleares que está en riesgo de pobreza está trabajando,, según el informe Análisis de la exclusión social y económica en España y sus territorios, que ha publicado este miércoles la Fundación Ramón Areces y el Ivie. Según el documento, hay «grandes diferencias» entre las diferentes comunidades autónomas.

En Baleares, el 11,6% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, según el estudio del equipo de investigación del Ivie, dirigido por Carmen Herrero e integrado por Antonio Villar y Carlos Albert.

La economía española está en un proceso de aumento importante de la población ocupada y del salario mínimo. Este crecimiento económico no consigue, sin embargo, acabar con la pobreza, según se desprende de este informe.

El estudio detecta diferencias significativas en el riesgo de pobreza y exclusión tanto entre comunidades autónomas, como entre colectivos (jóvenes, mujeres, trabajadores con empleo temporal). Por ello, propone una orientación más específica de los instrumentos de protección social.

Si para el conjunto del país, el 19,5% de personas se sitúa por debajo del umbral de la pobreza (12.220 euros anuales por unidad de consumo), en Andalucía ese porcentaje se eleva hasta el 27,7%.

También están por encima de la media, Murcia (26,7%), Extremadura (26,2%), Comunitat Valenciana (26%), Castilla-La Mancha (25,9%) y Canarias (22,9%). Por el contrario, la menor proporción de personas en riesgo de pobreza está en País Vasco (9,3%), Baleares (11,6%), Navarra (12,3%) y Madrid (12,7%).

Similares diferencias se observan en el caso de la población en riesgo de exclusión. Si la incidencia media se sitúa en el 8% (rentas inferiores a los 8.147 euros anuales por unidad de consumo), en Comunitat Valenciana el porcentaje aumenta hasta el 11,8%, en Andalucía alcanza el 11,4%, en Murcia el 11,2% y en Extremadura el 9,9%.

El riesgo de pobreza se define como una renta por debajo del 60% de la mediana (el valor que separa al 50% de población con más ingresos de aquella con menos) y la pobreza extrema o exclusión, como una renta por debajo del 40% de la mediana, ha precisado el Ivie en un comunicado.

Uno de cada cinco españoles

Bajo estos términos, en 2025 el 19,5% de la población española estaba en riesgo de pobreza. Mayor ha sido el descenso del porcentaje de personas que sufren pobreza extrema o exclusión, que ha caído un 28% en ese mismo periodo hasta situarse en el 8% en 2025.

Si en 2015, el 50,4% de las personas en riesgo de pobreza estaba también en riesgo de exclusión, en 2025 ese porcentaje se ha recortado en casi diez puntos, hasta el 41,3%.

El estudio alerta de la mayor incidencia e intensidad de la pobreza en determinados colectivos.

En concreto, las mujeres, que partían de una situación ligeramente más favorable que los hombres en 2015, han empeorado su situación en 2025. Entonces, el porcentaje de mujeres en riesgo de pobreza era del 21,8% frente al 22,5% de los hombres. En 2025 las tasas han variado hasta el 20,3% de las mujeres y el 18,6% de los hombres.

Por edad, se mantiene la menor incidencia de pobreza en los mayores de 65 años, frente a los más jóvenes, aunque esa tendencia está cambiando ligeramente en los últimos años.